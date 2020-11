Daisy Ridley est totalement satisfaite de l’arc de l’histoire de Rey dans la trilogie Star Wars de Disney

Daisy Ridley est “totalement satisfaite” de l’arc de l’histoire de Rey dans la trilogie de la suite. L’actrice pense que The Rise of Skywalker a présenté la «fin parfaite» pour Rey. Guerres des étoiles les fans ont férocement débattu de la trilogie suite depuis son annonce. 2015 le réveil de la force donne le ton, avant Le dernier Jedi a fait sauter toutes les notions préconçues sur la franchise, puis le dernier épisode a ramené des visages pervers familiers et révélé de nouveaux liens familiaux.

La montée de Skywalker est un film très controversé, avec certains Guerres des étoiles les fans l’aiment ou le détestent. Cependant, ce n’est pas nouveau en ce qui concerne la franchise, que Daisy Ridley a appris de première main, avec le reste de ses co-stars. “Je pense pour moi la beauté de Épisode IX est-ce que ça se termine avec un tel espoir et un tel potentiel “, a déclaré Ridley dans une interview récente.” J’ai juste l’impression que c’était la fin parfaite de Rey. ” de pression autour des réponses.

Pour Daisy Ridley, il y a beaucoup de choses que Rey pourrait faire après avoir combattu tant de batailles massives dans la trilogie suite. “La grande bataille était en Épisodes VII, VIII et IX “, dit Ridley.” Je pense vraiment qu’elle court probablement quelque part dans la forêt pour passer un bon moment [following the events of The Rise of Skywalker]”L’actrice avait ceci à dire lorsqu’elle a été interrogée sur ses pensées sur l’arc de l’histoire générale de son personnage.

“Je me sens totalement, totalement satisfait de la fin de cette histoire. Je ne sais tout simplement pas ce qu’elle pourrait faire d’autre que je n’ai pas à faire. De plus, il y a tellement de personnages incroyables dans Guerres des étoiles, que c’est une sorte de chose incroyable. Je regardais le nouvel épisode de Mandalorian, et c’est comme les endroits où il peut aller au-delà, même là où il est maintenant, c’est tellement excitant. “

Les réactions à travers les trois épisodes de la trilogie de la suite diffèrent assez énormément, et cela semble changer. Daisy Ridley a également récemment parlé des réactions aux films et de leur évolution au fil du temps. “Cela a changé film par film honnêtement, comme 98%, c’est tellement incroyable, ce dernier film était vraiment délicat”, a déclaré Ridley à propos des réactions des fans à son égard Guerres des étoiles périple. “Janvier n’était pas si beau. C’était bizarre, j’avais l’impression que tout cet amour qu’on nous avait montré la première fois, j’étais comme, ‘Où est passé l’amour?'” Il y avait beaucoup de fans qui n’étaient pas satisfaits de La montée de Skywalker et ils ont veillé à ce que les médias sociaux sachent tout sur leurs vrais sentiments.

Daisy Ridley a également déclaré qu’elle a récemment regardé le documentaire The Skywalker Legacy et note: “C’est tellement rempli d’amour et je pense que c’est cette chose délicate lorsque vous faites partie de quelque chose qui est si rempli d’amour et ensuite de personnes [don’t like it].” Le monde de Guerres des étoiles est plein de hauts et de bas. De même, la trilogie prequel n’a pas été très bien accueillie et maintenant il y a des gens qui les aiment parce que ce sont les films sur lesquels ils ont grandi. Peut-être que la trilogie de la suite évoquera un sentiment similaire dans les années à venir. L’entretien avec Daisy Ridley a été réalisé à l’origine par IGN.

Sujets: Star Wars, Disney