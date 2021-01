Daisy Ridley décrit son expérience sur le tournage de « Chaos Walking »

En novembre dernier, nous avons pu voir le premier aperçu de « Marche du chaos», Film de science-fiction dans lequel Daisy Ridley agir à côté Tom Holland. Après avoir participé à la trilogie des suites de « Guerres des étoiles», Dont elle avait un rôle de premier plan, l’actrice aurait été surprise d’être considérée comme« intimidante »sur le plateau de tournage de ce nouveau film.

Dans une récente interview avec Tatler, Ridley a partagé quelques mots sur cette étiquette qu’il a reçue pendant le tournage. «Ils m’ont dit que j’étais intimidant. C’était dans ‘Marche du chaos». Ils préparaient ma coiffure, enfilaient ma perruque. Je me souviens avoir pensé ‘Dieu, devrais-je être plus petit? Plus tranquille? ‘

Bien que l’actrice n’ait pas révélé qui était la personne qui l’avait qualifiée d ‘ »intimidante », elle assure que ce n’est pas la première fois que de tels commentaires se produisent à son sujet. «On m’a aussi qualifié d ‘« agressif ». Mon énergie est «un peu agressive». C’était lors d’une réunion avec un réalisateur ».

L’actrice assure qu’elle a réfléchi aux raisons pour lesquelles elle a été considérée comme agressive, parmi lesquelles la manière passionnée avec laquelle elle parle de certains problèmes ou parce qu’elle maintient toujours un contact visuel avec d’autres personnes. « Je ne sais pas. Vous avez ce sentiment englouti de «Dieu, qui ne s’est pas déroulé comme je le pensais».

« Marche du chaos« Est dirigé par Doug Liman avec un script de Patrick Ness et Christopher Ford, qui adapte le premier volet de la trilogie de science-fiction pour jeunes adultes « Le couteau de ne jamais lâcher prise», Comptant sur les actions de Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas et David Oyelowo.

Le film raconte comment deux jeunes hommes se lancent dans une aventure à travers les lieux sauvages d’une planète où ils tentent d’échapper à une réalité désorientante dans laquelle les pensées des hommes peuvent être vues et entendues par d’autres.

En plus de la trilogie de « Guerres des étoiles« , Ridley a participé à des films tels que »Meurtre sur l’Orient Express » et « Ophélie». L’actrice aurait déjà déclaré à des occasions précédentes que, pour l’instant, elle ne s’attend pas à revenir immédiatement dans la saga galactique, s’assurant que l’histoire de son personnage est terminée.