Daisy Ridley compare le voyage Star Wars de Rey à son propre chemin dans la vie

Dans le rôle de Rey Skywalker, Daisy Ridley a dû assumer la formidable tâche de suivre les traces de Luke Skywalker de Mark Hamill en tant que nouveau visage du Guerres des étoiles des films. Dans le prochainement publié Star Wars: The Age of Resistance – Le livre officiel de l’édition collector, qui contient des interviews exclusives avec les acteurs et l’équipe pour raconter la réalisation du Guerres des étoiles suite de la trilogie, aux côtés de la photographie dans les coulisses et de l’art de la production, Ridley réfléchit sur son parcours en tant que Rey et sur la façon dont il reflétait son propre chemin dans la vie.

« La famille est ce qu’est Star Wars. Le truc de la famille traduit partout. Même sur le plateau, c’était comme une famille. C’est ce sentiment de lien, partout. Rey essaie de trouver sa place dans ce monde de la même manière que moi. essayer de trouver ma place dans le monde. Les similitudes étaient vraiment sympas. Parce que je me sentais très bien accueillie et accueillie, et que les gens semblaient se soucier de ce que je ressentais, cela s’est traduit par Rey. Elle a soudainement eu ces gens qui se soucient d’elle, et elle y trouvait sa place. «

Comme Rey, Daisy Ridley a joué le rôle d’un charognard vivant sur la planète aride Jakku. Une rencontre fortuite avec un droïde porteur d’informations précieuses lance le voyage de Rey qui la voit traverser les étoiles et se battre aux côtés de l’alliance rebelle de la légende. Alors que Rey était souvent accusée d’être un personnage de type « Mary Sue » en raison de la rapidité avec laquelle elle a appris les compétences dont elle avait besoin pour gagner, Rob Inch, le coordinateur des cascades de la franchise, offre une explication dans une autre partie du livre à venir sur les combats surnaturels de Rey. compétences.

«Parce que son expérience était de récupérer et de ressourcer, de récupérer des morceaux. Elle serait naturellement physique mais ne ressemblerait pas à une artiste martiale. Nous l’avons donc rendue plus décousue et plus physique. Puis, au fur et à mesure que nous avons parcouru le film et l’a développée davantage avec le sabre laser, c’était quelque chose en elle plutôt que quelque chose pour lequel elle était entraînée. «

Jouer à Rey n’était pas toujours une tâche heureuse pour Ridley. L’actrice a dû tolérer un niveau d’examen public que peu de célébrités doivent subir. Le stress de l’examen et des critiques auxquels Ridley a été soumise l’a même chassée des médias sociaux pour le bien de sa santé mentale. Pourtant, l’actrice a parlé avec tendresse de son temps passé à faire les films, admettant même dans une interview précédente que le dernier jour de tournage La montée de Skywalker la laissa émotionnellement épuisée.

« J’avais l’impression que j’allais faire éclater une veine parce que je pleurais tellement … Évidemment pour ne pas dire que c’était comme du deuil, mais c’était du deuil quelque chose. Je l’aurai toujours, et nous sommes tous liés par cette chose incroyable. «

Star Wars: The Age of Resistance – Le livre officiel de l’édition collector sera publié par Titan Comics le 9 mars et est disponible en pré-commande maintenant sur Amazon et Forbidden Planet. Digital Spy a publié cette nouvelle en premier.

