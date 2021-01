Daisy Ridley a dit qu’elle intimidait sur le plateau de marche du chaos

Daisy Ridley s’est soudainement retrouvée sous les projecteurs d’Hollywood après avoir été choisie comme la figure centrale de Rey dans le récent Guerres des étoiles films. Après ces films, Ridley a rejoint Tom Holland sur les plateaux du film d’aventure de science-fiction de Doug Liman Marche du chaos en tant que femme principale. Dans une interview avec le magazine britannique Tatler, Ridley a discuté des doutes sur elle-même avec lesquels elle a lutté après avoir été étiquetée «agressive» sur le plateau.

«On m’a dit que j’étais intimidant. C’était sur Chaos Walking. Je me faisais coiffer, mettre ma perruque. Je me souviens avoir pensé: ‘Dieu, devrais-je être plus petit? Devrais-je être plus calme?’ J’ai aussi été qualifié d’agressif, mon énergie est «assez agressive». C’était lors d’une réunion avec un réalisateur. Je pensais: « Mais pourquoi? Est-ce parce que j’ai maintenu un contact visuel? Est-ce parce que je suis passionné par ce dont nous parlons? » Je ne sais pas. Vous avez cette horrible sensation de naufrage de « Dieu, est-ce que je ne rencontre pas la façon dont je pense que je fais? » «

L’actrice n’est pas étrangère à une perception publique négative de sa personnalité professionnelle. Alors qu’elle était toujours attachée à la Guerres des étoiles la franchise, Daisy Ridley a été critiquée après avoir dit au Guardian qu’elle ne croyait pas que son éducation dans l’un des quartiers les plus riches de Grande-Bretagne, avec des membres de sa famille déjà liés à l’industrie cinématographique, lui avait donné une position privilégiée pour mener sa carrière d’actrice.

Arrivant à un moment où Hollywood a une sorte de compte en ce qui concerne la question du privilège de certaines sections d’acteurs sur d’autres en termes d’opportunité, les remarques de l’actrice n’ont pas été bien reçues. Selon Ridley, son expérience avec Guerres des étoiles lui a appris l’importance de garder sa vie personnelle séparée de sa profession.

« Quand j’ai signé à Star Wars, il n’y avait rien dans mon contrat qui disait: » On parlera de ta vie. C’est arrivé au point où j’ai réalisé qu’une grande partie de ma vie était là-bas. Les gens connaissaient le nom de ma mère, mon le nom de papa, ce que mes sœurs font dans la vie. Et j’ai pensé que ce serait bien d’avoir quelque chose qui est pour moi, qui n’est pas pour tout le monde. J’ai juste pensé que je garderais ça séparé. «

Basé sur la trilogie de livres du même nom, Marche du chaos se déroule dans un avenir proche, où Todd Hewitt, joué par Tom Holland, entre en contact avec Viola, joué par Ridley, une mystérieuse femme qui s’écrase sur la planète. La société a évolué à un point où toutes les femmes ont disparu et les hommes sont affligés par « le bruit » – une force qui met toutes leurs pensées en évidence. L’arrivée de Viola déclenche une série d’événements dangereux et Todd est obligé de devenir son protecteur, alors que le duo se lance dans une quête pour découvrir les secrets les plus sombres de leur planète.

Réalisé par Doug Liman, Marche du chaos stars Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter et David Oyelowo. Le film arrive dans les salles en 2021. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois sur Yahoo.

