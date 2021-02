Dairy Queen annule le Free Cone Day – voici le scoop

TIGI Styl Superstar Queen For a Day 311ml

TIGI Styl Superstar Queen For a Day 311ml est un spray volumisant qui donnera un effet brillant et volumineux à votre chevelure. Idéal pour des cheveux fins ou les cheveux épais qui ont besoin d'une tenue durable. TIGI Styl Superstar Queen For a Day 311ml a également des propriétés hydratantes et anti UV.