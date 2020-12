Daily Mail ‘implique’ que la Russie et l’Albanie sont sans danger pour les personnes LGBT

le Courrier quotidien a été accusé d’avoir laissé entendre que les réfugiés LGBT + de Russie et d’Albanie «ne méritent pas l’asile» au Royaume-Uni en raison de leur sexualité.

Le journal a été critiqué pour un rapport sur le nombre de personnes qui ont obtenu l’asile au Royaume-Uni en 2018 pour échapper aux persécutions homophobes et transphobes.

«Bon nombre des cas exposés dans les dernières données impliquent des personnes originaires de pays comme l’Ouganda, le Pakistan, la Malaisie et le Nigéria, où les homosexuels et les lesbiennes sont souvent victimes d’abus et d’attaques», lit-on.

«Cependant, les demandes d’asile pour des raisons de sexualité ont également été acceptées par des pays comme l’Albanie et la Russie.»

Des politiciens et des militants des droits de l’homme ont critiqué l’article, le député travailliste Chris Bryant racontant au site Web Pied gauche en avant: « Le Courrier quotidien semble avoir complètement oublié les horribles abus des personnes LGBT + en Tchétchénie, l’interdiction des marches de la fierté gay à Moscou et le harcèlement des militants gays en Russie.

Peter Tatchell a ajouté: «Cet article implique à tort que les réfugiés de Russie et d’Albanie ne méritent pas l’asile, même si les deux pays ont des niveaux très élevés de discrimination homophobe et de violence et que la plupart des LGBT vivent dans la peur.»

La Russie est connue pour ses mauvais traitements et sa persécution des personnes LGBT +, notamment en Tchétchénie, où les autorités ont emprisonné, battu, torturé et tué des personnes queer dans le cadre de prétendues purges homosexuelles.

Sous le règne de Vladimir Poutine, le pays a une loi notoire qui interdit «la propagande de relations sexuelles non traditionnelles aux mineurs». Cela rend illégale toute communication sur les personnes LGBT + aux enfants, y compris dans les médias et en ligne.

Les autorités russes ont déclaré en octobre que les hommes homosexuels qui ont eu des enfants par gestation pour autrui risquent d’être arrêtés pour «trafic de bébés». Dans une enquête de 2017, 86% des Russes ont déclaré que l’homosexualité ne devrait pas être acceptée par la société.

Selon la LGBTI-ERA, une organisation qui soutient les personnes LGBT + dans les Balkans occidentaux et en Turquie, «les personnes LGBTI albanaises continuent d’être victimes de discrimination de la part des individus ainsi que des institutions».

«Les sentiments homophobes et transphobes restent très élevés et une culture d’hétéronormativité et de patriarcat est toujours omniprésente», indique son site Web. «Les politiciens de haut rang ont souvent fait des remarques scandaleuses contre les personnes LGBT.»

Plus tôt cette année, l’Albanie a été exhortée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) à reconnaître les partenariats entre personnes de même sexe et à permettre aux personnes trans la reconnaissance légale du genre pour les protéger du harcèlement.

Xheni Kharaj, un éminent militant LGBT + en Albanie, a déclaré . à l’époque: «Les couples LGBTI ne sont pas reconnus comme des couples, les personnes transgenres en raison de l’absence de loi ne peuvent pas commencer la transition.

«Nous n’avons même pas de médecins prêts à les aider à faire la transition.»

RoseActualités a contacté le Mail Online pour commentaires.