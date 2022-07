Daily Harvest dit que la farine de tara est à blâmer pour avoir rendu des centaines de personnes malades

Daily Harvest a déclaré mardi avoir identifié la farine de tara comme l’ingrédient responsable de la maladie de centaines de personnes, certaines signalant un dysfonctionnement hépatique et devant se faire retirer la vésicule biliaire, après avoir mangé un produit à base de lentilles de la célèbre entreprise d’aliments végétaliens.

Au 14 juillet, il y avait 96 hospitalisations et 277 rapports de maladie à travers le pays liés aux « French Lentil & Leek Crumbles » de Daily Harvest, a déclaré la Food and Drug Administration la semaine dernière, citant des rapports de plainte. La FDA a enquêté sur les plaintes de « maladie gastro-intestinale et fonction hépatique anormale » liées au produit surgelé Daily Harvest.

« Pour le moment, nous avons identifié la farine de tara comme la cause du problème », a déclaré Daily Harvest dans un communiqué publié sur son site Internet mardi après-midi. « Nous n’avons utilisé cet ingrédient que dans French Lentil + Leek Crumbles et nous ne nous approvisionnons plus auprès de ce producteur qui ne fournit aucun ingrédient pour nos plus de 140 autres articles. »

La farine de tara est fabriquée à partir de la graine de l’arbre tara.

« C’était la première et la seule fois que nous utilisions de la farine de tara, qui était disponible et utilisée sur le marché nord-américain comme source de protéines végétales avant notre utilisation », a déclaré Daily Harvest. « Notre équipe d’enquête continuera à travailler avec la FDA, le producteur de farine de tara et d’autres pour aider à déterminer ce qui a spécifiquement rendu les gens malades. »

Daily Harvest a lancé un rappel volontaire du produit le mois dernier après que les clients ont commencé à se plaindre de tomber malades. Certains ont signalé des enzymes hépatiques élevées et des hospitalisations ainsi que l’ablation de leur vésicule biliaire.

La société fait également face à plusieurs poursuites judiciaires de la part de personnes qui disent être tombées malades après avoir consommé le produit. Deux des poursuites ont été intentées contre l’entreprise et le fabricant du produit au nom de deux enfants, dont un bébé de 4 mois qui allaitait.

Bill Marler, un avocat représentant les familles, a déclaré qu’il n’était « pas surpris » par l’annonce de Daily Harvest, et a déclaré avoir dit à l’avocat de la société que la farine de tara était probablement le coupable, étant donné que le plat de lentilles était le seul article qui en contenait.

Marler a déclaré qu’il avait plus de 250 clients en relation avec les plaintes de Daily Harvest avec des réclamations potentielles contre la société.

Toujours inconnu, a déclaré Marler, ce qui, dans la farine de tara, rend les gens malades.

Il a déclaré que ni Daily Harvest, la FDA, ni son laboratoire n’avaient encore confirmé si la farine de tara contenait une toxine ou un produit chimique, par exemple, qui rendait les gens malades.

« Donc, il reste encore du travail à faire », a-t-il déclaré.

Daily Harvest n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires mardi.

La société avait précédemment déclaré que ses tests avaient exclu les agents pathogènes d’origine alimentaire courants, les principaux allergènes, les pesticides, l’hépatite A, les norovirus et une gamme de mycotoxines, y compris les aflatoxines. Les aflatoxines sont un type de toxine produite par un champignon qui peut se développer sur les céréales et les graines.

La société a déclaré dans une déclaration précédente à NBC News qu’elle ne commentait pas les litiges en cours ou potentiels. Daily Harvest a toutefois souligné qu’il avait lancé un rappel dès qu’il avait reçu des rapports de maladies de clients, travaillait avec la FDA pour enquêter et avait contacté à plusieurs reprises les clients qui avaient acheté le produit à base de lentilles.

La FDA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires mardi.

