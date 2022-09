Dahmer: quand la série Netflix effrayante créée par Ryan Murphy est présentée en première

Netflix

Il y a quelques jours, l’avance de cette mini-série a été publiée, qui sera interprétée par un collaborateur régulier de Ryan Murphy : Evan Peters.

©IMDBDahmer. Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer.

Après le Emmy Quoi Evan Peters gagné pour son travail sur Jument d’Easttownpour HBO, il obtient un nouveau travail qui commence déjà à avoir des rumeurs de nomination. On parle de la nouvelle minisérie de Netflix, « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer », centré sur un tueur en série connu. Créé par Ryan Murphyreconnectera ces deux talents qui ont partagé le tournage de fictions telles que histoire d’horreur américaine.

Netflix annoncé l’avance « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » ça fait quelques jours. Là, avec les premières images, vint aussi la confirmation de la date de sortie de cette mini-série prometteuse où Evan Peters ne sera pas le seul talent de poids mais sera accompagné de plusieurs visages familiers de Hollywood. On parle de chiffres comme Richard Jenkins, Penelope Ann Miller, Niecy Nash et Shaun Brown.

Les chapitres de « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » Elles auront une durée moyenne de 60 minutes et s’attacheront à dépeindre la vie de ce tueur en série qui a massacré au moins 17 victimes, dont des jeunes et des enfants. Dahmer il a fonctionné de 1978 à 1991 et la majorité de ses crimes impliquaient des personnes de couleur. Le meurtrier est mort en prison, en 1994, après s’être battu avec un autre des détenus et avoir été grièvement blessé.

Dès le 21 septembre, vous pourrez voir les dix épisodes qui feront partie de cette nouvelle mini-série de Ryan Murphy. Pour autant que l’on sache, l’accent de « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » Il ne s’agira pas seulement des crimes qu’il a commis, mais aussi de la façon dont ils ont affecté les communautés auxquelles appartenaient ses victimes, ainsi que de ce qui est arrivé à la police et aux enquêtes qui ont pris plus d’une décennie pour l’arrêter.

+Vous n’avez pas vu Mare of Easttown ?

Au début de la note, mention était faite de la mini-série qui a valu Evan Peters son Emmy: Jument d’Easttown. Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous dirons qu’il est disponible sur hbo max et a le rôle principal de Kate Winslet. L’histoire tourne autour d’un homicide qui se produit dans une petite ville appelée Easttown, où merla détective locale, doit mettre de côté ses problèmes personnels (et son passé tragique, qui comprend un homicide non résolu), afin de retrouver le responsable de la terrible mort survenue dans la ville.

