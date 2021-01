Daft Punk pourrait apparaître en direct au spectacle de mi-temps du Super Bowl | 45S

Le retour le plus attendu de l’année? Une nouvelle fuite indiquerait la possibilité que Daft Punk, l’un des duos de musique électronique les plus célèbres et les plus acclamés au monde, se produise ce dimanche au spectacle de mi-temps du Super Bowl..

Bien que pas encore officiel, le engouement pour le premier spectacle de The Weeknd lors du célèbre événement sportif américain. Dans la liste des chansons qu’Abel Tesfaye va chanter, le nom original du chanteur, on peut voir qu’il interprètera « Starboy » et « I Feel It Coming », des chansons où il fait un exploit avec les Français.

De même, loin de Daft Punk, les invités ne seraient autres qu’Ariana Grande et Kendric Lamar. Le spectacle durera 15 minutes et il semble que ce sera l’un des plus grands que nous ayons vu, puisque en dehors de l’organisation, The Weeknd a mis son argent au chiffre de 7 millions de dollars.

Nous verrons combien de secrets ce spectacle cache.