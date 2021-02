Daft Punk a confirmé sa rupture, après une carrière de plus de 28 années. Le duo parisien, considéré comme l’un des actes électroniques les plus influents de tous les temps, a confirmé la nouvelle dans une vidéo de huit minutes intitulée « Épilogue», Qui présente des images de son 2006 film de science-fiction « Electroma ».

La vidéo montre le duo, Thomas Bangalter Oui Guy-Manuel à Homem-Christo, marchant dans le désert avec leur casques reconnaissables Oui vestes en cuir de l’ère spatiale.

Venez à un conclusion dramatique lorsqu’un des membres touche un bouton qui entraîne son explosion, avant que le clip ne devienne noir.

Plus tard, une version chorale de la chanson du groupe est entendue « Touch » de 2013, tandis qu’un graphique montre les mains robotiques de Homem-Christo Oui Bangalter dans leurs tenues respectives, avec les dates « 1993-2021 ».

Comme le rapporte Pitchfork, votre publiciste Kathryn Frazier a officiellement confirmé leur séparation. La raison de l’appeler un jour n’a pas encore été confirmée.

Son premier album, « Homework » de 1997, a engendré des chansons comme « Around the World » et « Da Funk » et a permis au duo développer le sonner de la maison française sur la scène internationale.