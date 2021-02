Daft Punk a annoncé sa séparation: mèmes et réactions sur les réseaux sociaux

Daft punk, le duo français composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, a annoncé leur séparation et il a généré l’une des grandes pertes de la culture populaire au cours des dernières décennies. La confirmation est venue par une vidéo YouTube, appelée « Épilogue », qui en un peu plus d’une heure a atteint environ un demi-million de vues.

Le couple a commencé sa carrière en 1993 à Paris, définissant de nouveaux styles musicaux en France, et ils sont devenus populaires dans le style house au milieu des années 90. Au jour de leur fin, ils avaient quatre albums studio: Devoirs (1997), Discovery (2001), Human After All (2005) et Random Access Memories (2013).

La vidéo publiée les montre tous les deux dans un adieu assez particulier: Thomas Bangalter repart avec une bombe sur le corps, tandis que Guy-Manuel de Homem-Christo appuie sur un bouton et le fait exploser. Puis nous voyons un lever de soleil et celui qui reste à marcher du bon côté, en plus de voir une plaque des mains robotiques des musiciens avec la légende « 1993-2021 ». De plus, les réseaux sociaux ont laissé divers mèmes et réactions. Voir!







Quand j’ai lu la nouvelle que Daft Punk va se séparer, je n’oublierai jamais quand j’ai acheté le CD Discovery qui était l’un de mes favoris. pic.twitter.com/iYwsY0yT3i – ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ﹡ ꫝᎥꪗ ᥆ɾ Ꭵ ﹑ (@insectpilar)

22 février 2021





Dans un premier temps, la révélation de ce clip de 8 minutes ne semblait pas avoir de sens, puisque personne ne comprenait ce qui se passait, mais la confirmation est venue quand ils ont consulté le publiciste du groupe, Kathryn Frazier, si c’était la fin et répondu par l’affirmative, bien que n’a donné aucune raison pour la séparation.

Étant l’un des duos les plus importants de la musique, une partie de leurs fans est incrédule à la nouvelle et pense que cela peut être un stratagème marketing ou un mouvement pour un nouvel albumMais tout semble être la fin de Daft punk, même si les adeptes ne le veulent pas de cette façon.