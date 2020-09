Dacia Sandero, Sandero Stepway et Logan. Troisième génération révélée… mais peu

Comme annoncé, Dacia vient de dévoiler, ce lundi, la troisième génération de ses modèles Sandero et Logan, dont la première, déjà dans la très recherchée version Stepway. Une nouvelle qui ne dévoilera cependant les détails que le 29 septembre.

Décrites par le constructeur lui-même comme «les incarnations modernes de l’esprit des générations précédentes», les nouvelles Dacia Sandero, Sandero Stepway et Logan se présentent sous de nouvelles formes, renouvelant la promesse d’un prix «imbattable», mais aussi promettant une plus grande modernité, plus d’équipement et une plus grande polyvalence. Tout cela, précise la marque low-cost, sans négliger les principes de base: simplicité et fiabilité.

En plus et en support de ce positionnement, le fait que Sandero soit, depuis 2017 et selon les propres données du constructeur, la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe.

Sur les modèles désormais renouvelés, Dacia met en avant, dans le cas du Sandero, un pare-brise plus incliné et un toit plus bas, contribuant à des lignes plus fluides, en même temps que les routes plus larges, contribuent à véhiculer l’idée que c’est une voiture plus basse. Ceci, bien que le modèle ait la même garde au sol que son prédécesseur.

Dans le cas du Sandero Stepway, celui-ci avec une garde au sol plus élevée, l’inquiétude aura essentiellement passé par une plus grande différenciation du Sandero, à travers, par exemple, un capot avant spécifique, ou un logo Stepway chromé par sous la grille avant.

Enfin, la Nouvelle Logan, annonce une silhouette plus fluide et dynamique, mais aussi légèrement plus longue, à laquelle s’ajoutent des poignées de porte de nouveau design et la nouvelle signature lumineuse en Y, tant à l’avant qu’à l’arrière. Quelque chose que vous partagez avec les autres modèles.

Cependant, plus de détails, ainsi que toutes les autres informations, uniquement le 29 septembre.

