Dacia remplacera Lodgy par un SUV sept places

Texte: Carlos Moura

Date: 30 novembre 2020

Dacia remplacera le modèle Lodgy par un SUV à sept places, équipé de systèmes de sécurité avancés et d’un moteur hybride de 140 ch. Le nouveau modèle devrait sortir à la mi-2021 et n’aura pas d’option diesel.

L’augmentation de la popularité des SUV a entraîné une diminution des ventes de monospaces de moyenne et grande taille, qui ont été remplacés par des modèles de type SUV ou basés sur des fourgonnettes de passagers.

L’une des victimes de cette tendance sera la Dacia Lodgy, la petite fourgonnette de la marque roumaine, lancée en 2012. Selon Marc Suss, chef de produit chez Dacia, les monospaces ne sont plus aussi populaires qu’ils l’étaient dans le passé.

Pour une marque qui investit dans des véhicules simples et fiables, le nouveau SUV sept places représente un nouveau défi puisqu’il s’agira du premier modèle hybride de Dacia, basé sur la plateforme Sandero.

Propulsion hybride

En plus du nouveau moteur, le nouveau SUV Dacia recevra un ensemble d’équipements de sécurité tels que le freinage d’urgence automatique, les alertes d’angle mort, l’assistance au démarrage en montée, le frein de stationnement électrique, entre autres.

Le nouveau SUV Dacia sera équipé d’un moteur hybride 1,6 litre de 140 ch, déjà connu de la Renault Clio. Le système hybride sera moins compliqué en raison des coûts de maintenance, il ne faut donc pas compter sur la régénération d’énergie lors du freinage.

De plus, ce modèle movo n’aura pas non plus d’option diesel. La présentation de la nouvelle proposition de la marque roumaine est prévue pour la mi-2021.

