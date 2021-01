Dacia Bigster Concept anticipe un nouveau SUV sept places

C’est Renaulution. Dacia vient de dévoiler le Bigster Concept qui anticipe les lignes du nouveau SUV sept places de la marque low-cost du groupe Renault et qui se positionne au-dessus du populaire Duster.

Le nouveau modèle fait partie de la stratégie d’expansion de la marque roumaine dans le segment C le plus rentable et a été révélé sous un nouveau modèle commercial renforcé et efficace.

Le Bigster Concept est l’un des trois nouveaux modèles que Dacia lancera d’ici 2025, qui rejoindra les nouveaux Sandero, Logan et Spring EV qui devraient commencer à être commercialisés cette année.

Le nouveau SUV de taille moyenne de Dacia utilisera la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui sera adoptée par tous les nouveaux modèles de la marque. Les nouveaux véhicules Dacia seront disponibles avec des énergies alternatives – probablement du GPL – et des moteurs hybrides.

Le Bigster Concept a une longueur extérieure de 4,6 mètres et est décrit comme «la manière de Dacia de rendre le segment C accessible, en fournissant un véhicule plus grand et plus performant, mais à un coût que les clients attendraient d’un segment inférieur» .

Fidèle aux gènes Dacia

Le Bigster Concept intègre dans ses gènes les valeurs de la marque qui, au fil des années, ont permis de développer une relation forte avec les clients et les followers: simplicité, honnêteté et authenticité.

Les proportions sont contemporaines, intemporelles et véhiculent un message clair de robustesse. Les dimensions extérieures sont la promesse d’un intérieur très spacieux, au meilleur niveau de la catégorie. La signature lumineuse en forme de Y est plus large, soulignant le style affirmé de ce SUV.

«Le Dacia Bigster Concept incarne l’évolution de la marque. Essentielle, avec une touche de fraîcheur et un esprit outdoor, qui confirme qu’une voiture abordable peut être attractive », déclare Alejandro Mesonero-Romanos, directeur du design chez Dacia. «Nous pensons que cette voiture en est la preuve», souligne-t-il.

Le Bigster Concept fait partie d’une offensive produit Dacia, désormais liée à la marque russe Lada au sein du groupe Renault.

Le PDG de Dacia, Denis Le Vot, a souligné que «Dacia restera Dacia, offrant toujours la meilleure proposition de coût d’acquisition pour les clients intelligents».

Tous les futurs modèles Dacia et Lada, y compris le Bigster, seront basés sur la plateforme CMF-B de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

