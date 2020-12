DaBaby veut que cette star primée aux Oscars le joue dans un biopic

De nombreuses histoires de célébrités se sont avérées dignes du grand écran, et les musiciens nous ont souvent fourni des histoires qui constituent un excellent biopic.

Marcher sur la ligne a amené l’histoire de Johnny Cash au cinéma – et a valu à Reese Witherspoon un Oscar pour son interprétation de June Carter. Représentant Selena Quintanilla dans Selena était un rôle décisif pour Jennifer Lopez.

À maintes reprises, nous avons vu les histoires de musiciens et leur ascension vers le succès faire des films dramatiques épiques, et DaBaby est un rappeur qui pourrait bien avoir une histoire qui rejoindra un jour la liste. Si l’histoire de DaBaby reçoit un traitement biographique, il sait exactement quel A-lister devrait le représenter.

DaBaby a une marque et un sens de soi distincts

CONNEXES: DaBaby a dépensé une somme folle pour ses vidéoclips

DaBaby a fait irruption sur la scène hip hop au cours des deux dernières années et est rapidement monté en flèche au sommet du jeu. Son premier album studio – Bébé sur bébé – a chuté en 2019, et le single «Suge» a été un énorme succès qui a grimpé dans le top dix du Billboard Hot 100.

Le rappeur a stupéfié l’industrie et ravi les fans en sortant un deuxième album studio la même année. Église atteint la première place du palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que la star de DaBaby était à la hausse.

DaBaby a suivi son taux de production prolifique avec encore un autre album. Blâmer sur bébé était une sortie surprise qui a chuté en septembre 2020. Depuis lors, DaBaby est en bonne voie de devenir un nom familier.

DaBaby | David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

Alors que certains critiques ont accusé le rappeur de s’appuyer sur le même flow pour ses morceaux, DaBaby a répliqué avec une explication: «En fin de compte, je comprends ce qui se passe. Tu dois traire le jeu. Vous devez en profiter. Si je change trop vite, tu ne vas pas aimer. » Il a poursuivi en expliquant: «Quand vous avez quelque chose en cours, vous seriez fou de marcher sur vos propres orteils et de partir avec.

Avec cela, le rappeur a montré qu’il était non seulement doué pour la musique, mais aussi pour comprendre le marketing et comment se démarquer. Sa conscience de soi et son style de signature ont attiré l’attention dans tous les bons endroits – y compris de Megan Thee Stallion.

DaBaby se démarque comme humble et travailleur

Il est clair que DaBaby va être plus qu’un blip dans le monde gigantesque du divertissement hip hop. Comme Pierre roulante dit-il, « c’est un génie du marketing, un connaisseur de vidéoclips et, étonnamment, humble.

Ce sont des qualités uniques avec la résistance, et elles sont renforcées par le fait que DaBaby a une histoire qui vaut la peine d’être entendue. À 27 ans, le rappeur né en Caroline du Nord a passé un peu plus de temps à préparer ce moment décisif que certains de ses pairs dans l’industrie.

Le fait d’être originaire de Caroline du Nord a mis DaBaby en comparaison immédiate avec J. Cole, qui est également originaire de l’État de Tar Heel. DaBaby précise cependant qu’ils proviennent d’horizons différents et souligne qu’ils ont grandi dans des villes différentes. DaBaby est resté proche de ses racines. . . au sens propre. Il vit toujours en Caroline du Nord et rend les voisins de son manoir un peu fous avec ses fêtes sauvages.

Ce A-lister hollywoodien serait le choix biographique de DaBaby

Les compétences, l’attitude et les capacités de marketing de DaBaby l’ont mis sur la carte, et nous entendrons probablement parler du rappeur depuis longtemps. Dans l’interview avec Pierre roulante, on a demandé au rappeur de regarder deux décennies dans le futur et de se demander qui pourrait le jouer dans un biopic.

DaBaby était prêt avec une réponse: «Nous appellerions le film, Bébé jésus. Je ne sais pas qui le dirigerait. Nous pourrions avoir besoin de Denzel [Washington] pour me jouer. Il faudra peut-être que Denzel revienne dans une machine à remonter le temps. » Washington, qui a déjà 65 ans, ne serait probablement pas le meilleur choix pour jouer un jeune rappeur prometteur dans vingt ans, mais il a certainement les talents d’acteur pour soutenir un tel rôle. Il a même eu une expérience biopic car il avait le rôle principal dans Spike Lee’s Malcolm X.