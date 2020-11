DaBaby semble avoir supprimé son Instagram

DaBaby est en train de pleurer son frère.

La semaine dernière, DaBaby a partagé avec le monde la tragique nouvelle que son frère s’était suicidé. Avec le verrouillage du COVID, les problèmes de santé mentale ont été exacerbés et beaucoup ressentent un sentiment de désespoir. Depuis le décès de son frère, DaBaby a publié des déclarations sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il a exhorté ses fans à prendre soin de leur santé mentale tout en encourageant les gens à obtenir de l’aide. En fait, l’artiste a même admis qu’il chercherait lui-même un thérapeute pour l’aider à faire face à certains des traumatismes auxquels il a été confronté. « #MentalHealthAwareness! Si vous ne parvenez pas à surmonter la dépression OBTENEZ DE L’AIDE, vous voyez un être cher qui lutte pour obtenir de l’aide, il refuse l’aide, FAITES-lui quand même un traitement », a-t-il dit. « Vous souffrez du SSPT, prenez cette merde au sérieux et obtenez de l’aide! Je suis sur le point de trouver un thérapeute moi-même! #LongLiveG. » Les médias sociaux sont peut-être l’une des pires choses pour la santé mentale. Des applications comme Twitter et Instagram peuvent être une surcharge d’informations et si vous ne faites pas attention, il est facile de devenir accro. Au cours des derniers mois, de nombreux artistes ont supprimé leurs comptes Instagram et maintenant, il semble que DaBaby ait fait la même chose. Rich Fury / Getty Images pour The Recording Academy L’artiste n’a pas expliqué pourquoi il avait décidé de supprimer le compte, bien qu’il soit compréhensible qu’il veuille se débarrasser des médias sociaux en ces temps difficiles. Par exemple, la semaine dernière, Travis Scott a supprimé IG car il disait vouloir se concentrer sur sa famille. Nous souhaitons le meilleur à DaBaby alors qu’il pleure la perte d’un membre de sa famille proche.