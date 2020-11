DaBaby met tout son cœur au cœur du projet « My Brother’s Keeper (Long Live G) »

Plus tôt ce mois-ci, DaBaby a reçu la nouvelle déchirante que son frère, Glen Johnson, s’était suicidé. DaBaby a écrit des paroles sur l’amour et le soutien qu’il a pour son frère sur sa chanson « Intro » de son Église album, et suite à la nouvelle de la mort de Johnson, le rappeur a exhorté ses partisans à demander de l’aide si nécessaire.

« Si vous ne parvenez pas à surmonter la dépression, OBTENEZ DE L’AIDE, vous voyez un être cher se battre pour obtenir de l’aide, il refuse l’aide, FAITES-lui quand même un traitement », a récemment tweeté le rappeur. « Vous souffrez du SSPT, prenez cette merde au sérieux et obtenez de l’aide! Je suis sur le point de trouver un thérapeute moi-même! »

« La mort ne me met pas du tout en phase, regarder ma famille souffrir », at-il ajouté. « DIEU veille sur ma famille, ma maman, mes nièces et mon neveu et eux maman, mon frère. Ne t’inquiète pas pour moi, prends ce que tu as fait pour moi et verse-le en eux. Et garde-moi au frais, parce que Dieu tu sais! Le monde ne le fait pas. Amen. «

DaBaby a utilisé la musique comme exutoire pour partager ses pensées et vendredi 20 novembre, il a sorti son projet de sept titres, Le gardien de mon frère. L’album comprend Meek Mill, Polo G, NoCap et Toosii. Écoutez les dernières nouvelles de DaBaby et partagez vos impressions.

Tracklist

1. Le gardien de frère

2. 8 chiffres pi. Meek Mill

3. Shanyah

4. Caban Gucci

5. Arme de poing ft. NoCap & Polo G

6. Bidness ft. Toosii

7. Plus d’argent Plus de problèmes