DaBaby défend la réplique « you a bitch, JoJo Siwa » dans Beatbox Freestyle lyrics

DaBaby a expliqué qu’il ne critiquait pas JoJo Siwa suite au contrecoup de ses nouvelles paroles de freestyle.

DaBaby a répondu aux gens qui l’ont accusé de traiter JoJo Siwa de «salope» dans ses paroles controversées de «Beatbox Freestyle».

La semaine dernière (19 février), DaBaby a surpris les fans avec un nouveau style libre. ‘Beatbox Freestyle’ voit DaBaby parler de sa richesse et de ses réalisations par rapport à la production de SpotEmGottem à partir de son single viral 2020 ‘Beat Box’. La vidéo a déjà été visionnée plus de quatre millions de fois. Cependant, DaBaby a fait face à des réactions négatives sur une ligne dans laquelle il semble appeler JoJo Siwa « une salope ».

Dans la chanson, DaBaby rappe: « Turn me up, n ***** s gon ‘see why / N ****, you a bitch, JoJo Siwa (Bitch) ». Les gens ne savaient pas pourquoi DaBaby avait apparemment tiré sur un jeune de 17 ans. James Charles même tweeté: « Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi le bébé est en train de dissiper jojo siwa alors qu’elle a 12 ans de moins, 10 fois plus riche et 2 pouces de plus que lui. »

Remarquant les critiques, DaBaby a maintenant pris Twitter pour défendre la ligne et expliquer qu’il n’y avait pas de mauvaise intention avec elle.

DaBaby défend la réplique « you a bitch, JoJo Siwa » dans les paroles de Beatbox Freestyle. Photo: Interscope Records, @itsjojosiwa via Instagram

Hier (21 février), DaBaby a évoqué le contrecoup et son amour pour JoJo. Il a tweeté: « @itsjojosiwa, ma princesse de 3 ans est votre fan numéro 1. Je lui ai acheté tous les produits que vous avez. Elle pense que c’est vous. Ne les laissez pas vous tromper en pensant que j’ai jamais eu un problème avec vous. Ma parole le jeu est juste passé au-dessus de leurs têtes. Tout l’amour de mon côté, chérie, continue de briller! «

Les fans ont depuis expliqué que JoJo Siwa n’était qu’un jeu de mots censé sonner comme « JoJo voyez pourquoi ». JoJo est en fait un surnom pour DaBaby dont le vrai nom est Jonathan. En d’autres termes, ce n’est pas destiné à rabaisser JoJo. Un fan a tweeté: « Bae je ne » Siwa « ils sont tellement en colère contre toi » et DaBaby a répondu: « Je ne » Siwa « ils sont si fous non plus bae. »

@itsjojosiwa ma princesse de 3 ans est votre fan numéro 1. Je lui ai acheté tous les produits que vous avez. Elle pense qu’elle vous. Ne les laissez pas vous tromper en pensant que j’ai jamais eu un problème avec vous. Mon jeu de mots est juste passé au-dessus de leurs têtes. Tout l’amour de mon côté, chérie, continue de briller! 💝 – DaBaby (@DaBabyDaBaby) 21 février 2021

Laissez-moi vous aider. Il dit: « Tu es une pute, et même JoJo vois pourquoi (Siwa) tu es pute. » 🤣 vous pensez tous qu’il la dissipe? C’est un jeu de mots. Vous prouvez tous son point de vue. – Sommeil international ⁷ 시차 🏁 (@SleepDeez) 21 février 2021

Il a dit « tu es une salope, Jojo Siwa » … son nom est Jonathan (Jojo) et il voit pourquoi tu es une salope lol. – P365InMyKnapsack (@ DamnDellz47) 21 février 2021

quoi… Il ne la dissipait pas. Il a dit « vous une bxtch et Jojo Siwa »

Jojo = Jonathan alias DaBaby

Siwa = voir pourquoi

« Vous un bxtch et Jonathan See’s Why » – 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎💫 (@luvaminta) 21 février 2021

Dans l’état actuel des choses, JoJo n’a pas abordé les paroles. Nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

