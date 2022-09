D23 Expo : Nouveaux détails révélés pour Moon Girl et Devil Dinosaur de Marvel

Marvel continue d’être un incontournable à la D23 Expo de cette année. Si vous pensez que Marvel pourrait utiliser un peu plus d’animation dans son vaste arsenal de films et d’émissions, vous serez ravi de voir l’inclusion de La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel dans le MCU. Une fois que le MCU a terminé la phase 3, il est impératif pour son succès futur de changer les choses de temps en temps pour garder le public sur ses gardes. Eh bien, cette série animée unique fera exactement cela pour Marvel.





Les héros Marvel font partie des personnages les plus reconnaissables et les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Dans le domaine de l’animation, nous assistons Lune Fille et Diable Dinosaure comme le prochain projet animé de Marvel. Avec le succès massif d’un film comme Dans le Spider-Verse et un spectacle comme celui de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si? série sur Disney +, cette nouvelle série animée est prête à sortir. Voici quelques détails que vous devriez connaître La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel venant tout droit de la D23 !

Le spectacle parfait pour tous les âges

Animation des studios Marvel

Comme tous les projets Marvel jusqu’à présent, La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel a ses personnages de titre basés sur des personnages dans les bandes dessinées. Nous aimons tous un héros de quartier amical et Lunella Lafayette, 13 ans, est prête à voler vos cœurs. Lunella, une jeune et ambitieuse génie vit avec sa famille qui possède l’une des dernières patinoires à roulettes du Lower East Side de New York. Elle se met à travailler avec un vortex temporel dangereux, et tout devient un peu incontrôlable. Elle finit par amener un T-Rex (Devil Dinosaur) à New York. Il est probablement temps pour eux de faire équipe, et Lunella et Devil Dinosaur aident à protéger la communauté.

L’extension du MCU

Animation des studios Marvel

L’univers cinématographique Marvel a été excellent pour développer une base de fans dédiée. Cependant, avec le temps, la croissance est importante pour toute franchise, en particulier pour une aussi massive que Marvel. La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel est comme une bouffée d’air frais pour les fans de Marvel. Même si nous aimons tous les séquences d’action complexes et voir nos héros préférés à l’écran, il y a quelque chose de magique et d’amusant dans le genre d’animation de style bande dessinée que Marvel montre dans cette série. Avoir des projets comme celui-ci dans le cadre de la marque Marvel montre vraiment comment ils couvrent toutes les bases du divertissement. Ce point de croissance de la part de Marvel est également l’occasion idéale de présenter au public des héros plus jeunes, excentriques et énigmatiques. Quoi qu’il en soit, les fans de Marvel doivent absolument vérifier celui-ci!

Hé, cette voix me semble familière !

Alyssa Gawaran

Cette série adorable, lumineuse et amusante a une distribution extrêmement talentueuse pour donner une vie bien nécessaire à ce projet. Tout d’abord, nous avons l’actrice et chanteuse Diamond White en tant que voix de notre personnage principal Lunella/Moon Girl aux côtés de Fred Tatasciore en tant que Devil Dinosaur. En plus de cela, certains autres noms notables de cette distribution incluent Alfre Woodward dans le rôle de Mimi et le créateur Laurence Fishburne dans le rôle de The Beyonder. Sont également crédités dans le cadre de la distribution Choses étranges star Maya Hawke et Cobie Smulders du MCU.

Marquez vos calendriers !

Animation des studios Marvel

Chaque projet Marvel à ce stade fait partie d’un jeu d’attente. Cependant, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, celui-ci en vaudra la peine ! L’attente pour cette série animée est à la hausse, notamment avec le panel qui se déroule à J23. L’émission sera présentée en première le 10 février sur Disney Channel en 2023. Bien que vous deviez peut-être attendre un peu pour La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel pour sortir, assurez-vous de garder les yeux ouverts pour plus de développements et vos calendriers marqués pour vous assurer de ne pas manquer sa première !