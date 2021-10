Cyrano : Première bande-annonce de la bande musicale avec Peter Dinklage

Après sa participation exceptionnelle à la série HBO « Game of Thrones », l’acteur Peter Dinklage a trouvé un nouveau tournant dans sa carrière qui lui a permis de rester un acteur dramatique digne de le suivre dans chaque projet auquel il participe. Il ne fait aucun doute que « Cyrano » sera un ajout précieux à votre liste de succès.

Sous la direction de Joe Wright, à l’origine de films tels que « Orgueil et Préjugés », « Expiation » ou « L’heure la plus sombre », cette nouvelle production musicale promet de livrer une révision de la figure du poète et dramaturge français Cyrano de Bergerac, avec Dinklage chargé de donner vie à cet amant mécontent.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Edgar Wright explique pourquoi il n’y aura pas « Shaun of the Dead 2 »

MGM décrit « Cyrano » comme l’histoire d’un homme en avance sur son temps qui éblouit par des jeux de mots féroces lors de joutes verbales ou de brillants duels à l’épée, mais parce qu’il est convaincu que son apparence ne gagnera pas l’amour de Roxanne, son amie la plus dévouée, Cyrano se sent l’envie de partager ses sentiments, alors qu’elle a eu le coup de foudre pour le beau chrétien.

Ceux qui connaissent l’histoire de Cyrano de Bergerac remarqueront le grand changement qui a été apporté à ce personnage, dont on se souvient pour son nez surdimensionné, une caractéristique personnelle qui était perçue en soi comme une sorte de défaut. La scénariste Erica Schmidt a adapté le personnage à Dinklage pour refléter un complexe personnel concernant sa stature dans le film. Il convient de noter que Schmidt et Dinklage sont des maris dans la vraie vie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Orc de « Le Seigneur des Anneaux » a été inspiré par Harvey Weinstein

Peter Dinklage partage les crédits aux côtés de Hayley Bennet comme son amour impossible tandis que Kelvin Harrison Jr joue le rôle du jeune homme qui a volé son cœur. La bande de Wright présente une bande originale composée par le groupe de rock indépendant américain « The National ».

Avec « Cyrano », Joe Wright cherche à reprendre les éloges de la critique après la première de « The Woman in the Window » plus tôt cette année sur Netflix, un film qui, malgré Amy Adams comme protagoniste, n’a pas réussi à convaincre pleinement les critiques ou le « Cyrano » s’apprête à sortir en salles le 31 décembre.