Cypress Hill : L’influent groupe de hip-hop aura son documentaire

Le producteur Afficher l’heure a annoncé la création d’un nouveau documentaire » Cypress Hill: Fou dans le cerveau »qui couvrira la carrière et l’influence du groupe hip-hop de Los Angeles, colline de cyprès. Fondé en 1988, le groupe de rap a été le premier groupe de hip-hop latin à s’imposer avec un album multiplatine et platine, ainsi que le premier à avoir une star dans le Temple de la renommée d’Hollywood.

En plus de définir la scène hip-hop de la côte ouest dans les années 90, Cypress Hill est également connu pour avoir plaidé en faveur de la légalisation de la consommation de cannabis aux États-Unis, à la fois à des fins médicinales et récréatives. Le prochain documentaire sera réalisé par Estevan Oriolet explorera comment le groupe reste influent plus de 30 ans plus tard.

»Insane in The Brain », vient de la bannière « Hip Hop 50 » de Showtime et rejoint deux autres documentaires dont la première est prévue en avril, la première » La Madrina: The Savage Life Of Lorine Padilla », explore la lutte du gang Savage Skulls contre la gentrification dans le Bronx au cours de la décennie 1980. Plus tard, le 19 avril , le film du réalisateur grégaire romain »Bushwick Bill: Geto Boy », qui relatera la vie du regretté rappeur américano-jamaïcain Richard Shaw et son combat contre la censure.

»Hip Hop 50 » est un projet chargé de lancer différentes séries, podcasts et courts métrages sur la scène hip-hop, qui culminera en 2023 avec le 50e anniversaire de la création du genre.

»Cypress Hill: Insane in The Brain » est produit par Sony MusicDivertissement et Appel de masse pour Show Time. Les producteurs exécutifs comprennent Tom Mackay et Histoire de Richard par Sony MusicEntertainment, Sasha Jenkins et Pierre Bittenbender de Mass Appeal et Deb Klein de Primary Wave. Le film est produit par Oriol et Peter J. Scalettar.

Le documentaire du légendaire groupe de hip-hop Cypress Hill sortira le 20 avril de cette année, voici le synopsis officiel :

» Raconté à travers l’objectif intime du photographe et réalisateur Estevan Oriol (LA Originals), Cypress Hill: Insane in The Brain est un voyage enfumé à travers la vie et la carrière du groupe de hip hop révolutionnaire et défiant la pensée, Cypress Hill. Su sonido único, influenciado por sus raíces latinas y su educación en la costa oeste, se construyó sobre un movimiento arraigado en la verdadera autenticidad: desde cultivar la flor, fumarla y rapear sobre ella, su influencia está grabada para siempre en el panorama musical del Hip hop. car ils sont toujours d’actualité après 30 ans ».