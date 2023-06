Cynthia Nixon se souvient de « se promener sur des coquilles d’œufs » avec Kim Cattrall

Avant la première de la deuxième saison de Et juste comme ça sur Max ce mois-ci, il a été révélé que Kim Cattrall reviendra pour une apparition spéciale. La nouvelle est venue comme un choc pour Le sexe et la ville fans, car la friction entre Cattrall et ses anciennes co-stars est bien connue. Le camée de Cattrall est également une voix off, la voix de Samantha n’étant entendue qu’au téléphone, et l’actrice n’a jamais été physiquement sur le plateau pour retrouver Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon.





Dans une nouvelle conversation avec Vanity Fair, Nixon a abordé la situation impliquant le retour surprise de Cattrall. Elle a révélé comment elle était consciente que cela allait arriver, comme elle l’a lu dans le script, mais elle n’a encore vu aucun des épisodes. Bien qu’elle ne puisse rien partager d’autre sur le camée de Samantha, Nixon a expliqué ce que cela fait de travailler sur Et juste comme ça sans Cattrall sur le plateau. Elle suggère que cet ensemble a une bien meilleure ambiance, car toutes les personnes impliquées sont heureuses d’être impliquées, un contraste frappant avec Cattrall et Le sexe et la ville.

« Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons, vraiment, mais je vais essayer d’y répondre très brièvement », explique Nixon. « Oui, c’était très différent. C’était très différent aussi parce que nous avons ces nouveaux personnages incroyables, et nous sommes plus âgés et nos enfants fictifs ont maintenant largement grandi. Beaucoup de choses semblaient différentes. »

Se référant apparemment à Cattrall, Nixon a ajouté: « Mais la principale chose qui me semblait si bien, c’est que tous ceux qui étaient là vraiment recherché être là. C’est juste la ligne du bas. Nous nous aimons tous, nous aimons notre émission, nous voulions en faire plus. Et nous voulions tous être là. Cela fait donc une énorme différence, que vous ne vous promeniez pas sur des œufs avec quelqu’un qui est mécontent pour des raisons difficiles à comprendre. »

Nixon a refusé de dire si elle avait été en contact avec Cattrall personnellement, notant qu’elle avait déjà dit « beaucoup plus que je n’en ai jamais dit à qui que ce soit » à propos du drame.





Kim Cattrall n’apparaît pas à l’écran dans Et juste comme ça

Un camée en voix off semble être le seul moyen pour un retour de Samantha de fonctionner. Davis a également récemment abordé le drame, adoptant une approche diplomatique en disant qu’elle veut respecter les souhaits de Cattrall de rester principalement à l’écart de Le sexe et la villenotant qu’elle ne peut rien faire pour régler la situation.

« Vous devez respecter les souhaits des gens. Je ne gaspillerai pas d’énergie là-dessus. Je ne peux changer personne », a déclaré Davis, via The Telegraph. « Je comprends les sentiments des fans – qu’ils soient bouleversés… J’aimerais pouvoir arranger ça, mais je ne peux pas, ce n’est pas en mon pouvoir. »

Parker a également parlé des frictions qui existent depuis des années entre elle et Cattrall. Elle a déclaré à THR l’année dernière qu’il y avait eu des choses dites publiquement qui rendaient insondable que Cattrall apparaisse jamais comme Samantha dans la série, au moins physiquement avec ses autres co-stars.

« Il y avait juste beaucoup de conversations publiques sur ce qu’elle ressentait à propos de la série », a déclaré Parker. « J’ai passé de nombreuses années à travailler très dur pour toujours être décent avec tout le monde sur le plateau, pour prendre soin des gens, pour être responsable envers et pour les gens, à la fois mes employeurs et les personnes dont je me sens responsable. en tant que producteur de la série. Et personne d’autre n’a jamais parlé de moi de cette façon.

La deuxième saison de Et juste comme ça sera présenté en première le 22 juin sur Max.