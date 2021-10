Cynthia Harris meurt, la star de Mad About You avait 87 ans

Une triste nouvelle est arrivée alors que l’actrice Cynthis Harris est décédée. Harris, dont les crédits les plus célèbres incluent Fou de toi et Edward et Mme Simpson, serait décédé dimanche. Sa famille a confirmé sa mort avec une nécrologie en ligne, mais d’autres détails tels que la cause du décès n’ont pas encore été révélés. Elle avait 87 ans.

Cynthia Harris est né à New York en 1934 et s’est intéressé à la scène dès son plus jeune âge. À 12 ans, elle étudiait le théâtre et obtint un diplôme en théâtre et littérature du Smith College en 1955. Dans les années 1970, elle apparaissait dans de grandes émissions de télévision de l’époque comme Laverne & Shirley, Le spectacle de Bob Newhart, et Compagnie des Trois.

En 1978, Harris a joué dans la mini-série britannique Edward et Mme Simpson, qui fait suite à l’abdication du roi Édouard VIII qui a renoncé à son trône pour épouser Wallis Simpson, une mondaine américaine divorcée deux fois. Harris a joué le rôle de Simpson avec Edward Fox dans le rôle principal du roi. Sa performance a été très bien reçue et a valu à Harris une nomination aux BAFTA Awards en 1979, faisant d’elle une actrice talentueuse.

Harris a eu un rôle récurrent dans Loi de Los Angeles dans les années 1980 et aussi sur la série Anne Jillian dans les années 80 et 90. Elle est également apparue dans des émissions comme La place d’Archie Bunker, Kate et Allie, Le meurtre qu’elle a écrit, et Tous mes enfants. Harris apparaîtrait également régulièrement en tant que mère de Mike dans la série Sauve moi et a eu des rôles dans des films comme Trois hommes et un bébé, Le distingué gentleman, et Mannequin : en mouvement.

Certes, le rôle le plus connu de Cynthia Harris est celui de Sylvia Buchman, la mère du personnage de Paul Reiser, dans la sitcom des années 90. Fou de toi. Elle est apparue dans plus de 70 épisodes de cette émission, étant l’une de ses interprètes les plus mémorables aux côtés de Reiser et Helen Hunt. Elle a eu l’opportunité de reprendre le rôle en 2019 lorsque Fou de toi est revenu pour une série de renaissance limitée. Cela sert également de performance finale à Harris, qui n’avait agi que de manière très sporadique depuis le début des années 2000.

Ceux qui ont connu Harris sont maintenant en deuil. L’actrice Finnerty Steeves a posté sur Twitter : « J’ai rencontré #CynthiaHarris quand elle a joué ma mère dans #NeilSimons Off Broadway #LostInYonkers en 2012. Merci d’être une merveilleuse amie, partenaire de scène et d’avoir appris à ma fille à aimer les goûters. pétard Cynthia et vous nous manquerez beaucoup. »

Les fans rendent également hommage à l’actrice allongée. Fou de toi Les fans et le blogueur @RichardReflects sur Twitter ont écrit : « J’ai récemment revu #MadAboutYou sur @PrimeVideo et je me suis émerveillé de voir à quel point son travail était sous-estimé. Sa chimie avec @PaulReiser et @HelenHunt était superbe. RIP Cynthia Harris. »

Et un autre tweet de David Gordon dit: « Je suis triste d’apprendre que Cynthia Harris est décédée. Comme vous le savez tous, Mad About You est mon émission télévisée préférée et mon garçon a-t-elle parfaitement capturé le truc de la mère juive autoritaire. »

Cynthia Harris laisse dans le deuil son partenaire Nathan Silverstein, son assistant dévoué Terrence Mintern, son frère le Dr Matthew Harris, sa belle-sœur Maryjane Harris et plusieurs nièces et neveux. Nos pensées vont vers eux en ce moment. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

