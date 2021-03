Cynthia Erivo est la fée bleue dans le remake en direct de Pinocchio de Disney

Le Pinocchio reboot a trouvé sa fée bleue dans Harriet Star Cynthia Erivo. TheWrap a rapporté mercredi qu’Erivo avait décroché le rôle avec quelques autres annonces de casting. Ceux qui rejoignent Erivo pour le projet incluent Joseph Gordon-Levitt en tant que voix de Jiminy Cricket, Benjamin Evan Ainsworth en tant que voix de Pinocchio, Keegan-Michael Key en tant que voix d’Honest John et Lorraine Bracco en tant que voix du nouveau personnage Sofia the Seagull. .

D’autres noms ont déjà été annoncés dans le cadre du nouveau casting de redémarrage de Pinocchio. Tom Hanks jouera le live-action Geppetto tout en La belle et la Bête La star du remake, Luke Evans, a été choisie pour jouer le rôle du cocher. Oakes Fegley aurait également été en pourparlers pour jouer Lampwick.

Dans le film original de Disney, la fée bleue est celle qui donne vie à la marionnette en bois qu’est Pinocchio, en lui disant qu’il pourra devenir un vrai garçon s’il se révèle «courageux, honnête et altruiste». Elle assigne ensuite Jiminy Cricket pour servir essentiellement de conscience à Pinocchio. La fée bleue apparaît ensuite tout au long de l’histoire pour vérifier les progrès de Pinocchio, décidant finalement que la marionnette a fait ses preuves.

Le film est décrit comme un hybride entre l’action en direct et les effets visuels. À l’aide d’un scénario co-écrit avec Chris Weitz, Robert Zemeckis réalise. Andrew Miano et Weitz produiront sous leur bannière de production Depth of Field aux côtés des Imagemovers de Zemeckis. Alan Silvestri et Glen Ballard fourniront de nouveaux numéros musicaux, mais le film comprendra également les chansons classiques de l’original.

Artiste très accompli, Erivo est peut-être mieux connu pour avoir joué l’abolitionniste Harriet Tubman dans le biopic acclamé Harriet. Le rôle lui a valu des nominations aux Oscars pour la meilleure actrice et la meilleure chanson originale. Ses autres distinctions incluent le prix de la meilleure actrice Tony Award et un Grammy pour son rôle dans l’interprétation de Broadway de La couleur pourpre. Erivo a également joué dans la mini-série L’extérieur. Elle jouera ensuite Aretha Franklin dans la nouvelle saison de Génie et a un rôle dans le film Marcher dans le chaos, qui sortent tous les deux ce mois-ci.

Pinocchio est l’un des nombreux remakes de films d’animation classiques en préparation à la Maison de la souris. Des prises modernes de Peter Pan, La petite Sirène, Lilo et Stitch, et Le Bossu de Notre Dame. De nouvelles suites à des remakes déjà sortis comme Le roi Lion et Aladdin se produisent également. Ces dernières années, plusieurs autres titres ont déjà reçu le traitement de redémarrage, notamment Cendrillon, La belle et la Bête, la belle et le Clochard, Mulan, et Dumbo.

L’original Pinocchio Le film a longtemps été considéré comme l’une des histoires les plus connues de Disney. C’était le premier film d’animation à remporter un Oscar compétitif, marquant deux pour la meilleure musique, la partition originale et la meilleure musique, chanson originale. Reconnu universellement, le film obtient une note parfaite de 100% sur Rotten Tomatoes.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Pinocchio, mais il est prévu que le film sortira exclusivement sur Disney +. La production du film débutera le mois prochain au Royaume-Uni. Cette nouvelle nous vient de TheWrap.

Sujets: Pinocchio, Disney