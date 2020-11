Cynthia Erivo a refusé de se produire aux BAFTA 2020 parce que c’était «  totalement inapproprié  »

L’acteur nigérian-britannique Cynthia Erivo a travaillé dur ces dernières années. Elle a été nominée à plusieurs remises de prix pour son rôle principal en tant que pionnière des droits civiques Harriet Tubman dans Harriet, y compris un signe de la meilleure actrice aux Oscars 2020. Et avec Hollywood qui revient lentement au travail face à la pandémie COVID-19, elle est sur le point d’apparaître dans de grands rôles tels que la légendaire chanteuse de soul Aretha Franklin dans National Geographic’s Génie séries.

Cynthia Erivo a reçu de nombreuses nominations pour ‘Harriet’

Le dernier rôle d’Erivo à attirer une attention particulière était le biopic 2019 Harriet, qui était le premier film réalisé sur l’abolitionniste pionnier. Pour sa performance exceptionnelle, Erivo a remporté ses premières nominations pour un Golden Globe, un SAG Award et un Academy Award (pour la meilleure actrice et la meilleure chanson originale).

Erivo a déjà remporté un Tony Award et un Grammy Award pour son travail dans l’adaptation Broadway du livre emblématique La couleur pourpre. Si elle avait remporté l’Oscar en 2020, elle se serait rapprochée du statut d’EGOT.

Cynthia Erivo était la seule personne de couleur nominée pour un prix d’acteur en 2020

Alors qu’Erivo a été saluée pour son rôle dans Harriet, elle était la seule actrice de couleur à recevoir le même éloge la même année. Elle était la seule actrice de couleur nominée à chaque grande cérémonie de remise des prix en 2020, y compris les Golden Globes, les SAG Awards, les Oscars et les BAFTA Awards.

Erivo a parlé du circuit des remises de prix 2020 avec le top model Naomi Campbell dans sa série Web Pas de filtre avec Naomi.

«C’était doux-amer», a déclaré Erivo honnêtement. «Ce n’est jamais aussi agréable que nécessaire si vous êtes le seul.» Elle a ajouté que c’était une expérience choquante parce que les femmes noires et les hommes noirs constituent une grande partie de son équipe, elle est donc toujours entourée de «famille».

«Lorsque vous ne pouvez pas regarder de l’autre côté de l’allée ou que vous ne pouvez pas regarder à droite ou à gauche et voir d’autres personnes qui vous ressemblent, d’autres femmes qui vous ressemblent, d’autres hommes qui vous ressemblent, dans le même art… Vous en quelque sorte se sentir comme le seul enfant, et je sais que ce n’est pas vrai. Je ne suis pas le seul à faire ce travail, à faire un travail brillant, qui mérite d’être célébré », a poursuivi Erivo.

«Tout ce que cela m’a donné, c’est de m’assurer que nous continuons à créer des espaces pour d’autres personnes, pour d’autres hommes et femmes qui me ressemblent et qui me ressemblent et travaillent tout aussi dur», a admis Erivo, ce qui, selon Campbell, est la marque d’un « personne motivée.

Cynthia Erivo a refusé de se produire aux BAFTA 2020 en signe de protestation

Au moment des British Academy Film Awards 2020, ils ont cherché à remédier au manque de diversité lors de la cérémonie de cette année en demandant à Erivo de se produire lors du spectacle.

«Ils m’ont demandé de jouer, et j’ai trouvé que c’était totalement inapproprié à cause de la façon dont ils avaient nominé dans tous les domaines. Il n’y avait aucun peuple de couleur nulle part. Pas de noir, de marron n’importe où dans les catégories d’acteurs, le cas échéant », a-t-elle déclaré. « Et ensuite, être invité à jouer rétroactivement en raison du fait que les gens n’étaient pas satisfaits de cela, c’était comme s’ils m’utilisaient comme divertissement. »

«C’était comme s’ils n’avaient pas tenu compte du travail qui avait réellement été fait. J’avais l’impression qu’ils m’avaient utilisé comme un gage pour réparer un tort dont ils avaient besoin pour corriger correctement. Et je n’avais pas l’impression que jouer serait utile à la cause nous ont », a poursuivi Erivo. «Je ne pensais pas que cela nous ferait avancer. Je ne pensais pas que c’était un bon exemple pour nous. Je ne pense pas que ce soit la façon dont je veux utiliser ma voix.

«Ce qu’il a fait, c’est réduire la diversité que nous demandons et l’inclusion dans la performance», a-t-elle ajouté. «Et je ne pensais pas que c’était correct.»