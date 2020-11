Cynthia Bailey révèle qu’aucun de ses invités de mariage n’a été testé positif pour le coronavirus

Alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter aux États-Unis, les grands rassemblements sont découragés. Il y a quelques semaines, Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La star Cynthia Bailey a célébré son mariage et a accueilli plus de 200 invités. Elle a récemment révélé la bonne nouvelle que personne qui a assisté au mariage n’a contracté de coronavirus (COVID-19).

Cynthia Bailey | Banque de photos Bravo / NBCU via Getty Images

Cynthia Bailey a épousé Mike Hill

Plus tôt cette année, Bailey s’est mariée avec Mike Hill. Le couple s’est rencontré pour la première fois lors d’une apparition sur Le spectacle de Steve Harvey. En fait, ils se sont entendus rapidement même si Bailey a dit une fois qu’elle ne se marierait plus jamais après son divorce avec Peter Thomas. Après seulement 14 mois de rencontres, ils ont décidé de faire passer les choses au niveau supérieur.

Avant de se marier, elle a parlé de la possibilité qu’ils marchent dans l’allée. «Vous savez, nous avons été mariés tous les deux auparavant, alors le mariage est quelque chose que nous comprenons tous les deux», avait-elle déclaré à l’époque. «Nous ne sautons pas dans cet aveugle. Nous avons tous les deux des enfants et nous nous aimons tous les deux beaucoup. Nous savons que le mariage est la prochaine étape.

Cynthia Bailey a été critiquée pour avoir célébré son mariage pendant la pandémie et avoir eu plus de 200 invités

Bailey et Hill avaient 250 invités pour le mariage, malgré le fait que la pandémie continue et que les gens contractent quotidiennement le coronavirus (COVID-19). Lors d’entretiens, Bailey a défendu le fait qu’ils avaient autant d’invités, affirmant qu’ils avaient des protocoles très stricts.

«Au lieu de se concentrer sur les accessoires dans mes cheveux ou sur le type de nourriture que nous allons avoir, Mike et moi avons mis la plupart de notre énergie de mariage dans les protocoles COVID-19», a-t-elle déclaré à Page Six. «Et nous ne jouons pas partout. Si quelqu’un ne respecte pas les règles, il lui sera simplement demandé de partir. Nous prenons cela au sérieux, nous voulons nous protéger et protéger nos invités.

Cynthia Bailey révèle si quelqu’un a été testé positif au coronavirus lors de son mariage

Dans une autre interview avec Page Six, Bailey a déclaré qu’elle n’était au courant de personne qui aurait été testée positive pour le virus après avoir assisté au mariage.

«Notre travail acharné a porté ses fruits parce que nous n’avons eu personne – c’est comme, je ne sais pas, un couple, deux ou trois semaines depuis le mariage – et personne n’a appelé ou contacté et dit quoi que ce soit sur le test positif en raison à notre mariage », dit-elle. «Alors Dieu est bon.»

Elle a également déclaré qu’ils se faisaient un devoir de s’assurer que les gens avaient leurs propres masques. «Nous avons eu des gens qui se promenaient pour encourager les gens à mettre leur masque chaque fois qu’ils l’enlevaient parce qu’ils devaient évidemment l’enlever pour manger et boire. Et, vous savez, nous avons dû rester sur quelques personnes à ce sujet. Mais pour la plupart, beaucoup de gens sont partis juste après la cérémonie, ce qui était plutôt génial parce que cela a soulagé cette pression. Pour une nouvelle mariée, c’est vraiment fou d’être heureux que les gens partent!

Les remarques de Bailey viennent après Les vraies femmes au foyer de Potomac La star Gizelle Bryant a déclaré qu’elle avait quitté le mariage après avoir vu des gens enlever leurs masques.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta revient pour sa prochaine saison en décembre.