Cynthia Bailey nous dit ce qui la ferait quitter le spectacle

Cynthia Bailey a joué sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta depuis 2010. Voici ce qu’elle a dit à Showbiz 45Secondes.fr la ferait quitter la série pour de bon.

L’ascension de Cynthia Bailey vers la gloire

La star des vraies femmes au foyer d’Atlanta, Cynthia Bailey, montre ce qui se passe en direct avec Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via Getty Images

Bailey est un entrepreneur, mannequin et actrice. Elle a fait ses débuts d’actrice dans le film de 1985 Le pouvoir sombre, dans lequel elle a joué le rôle de Tammie. Après cela, elle a joué Roxanne dans le film de 1990 Sans toi je ne suis rien. Cette même année, Bailey est apparu sur Le salon Cosby dans un épisode intitulé «Just Think About It». Bailey a également fait des apparitions dans Pour l’amour ou l’argent, Contes, Étoile, et Sharknado 4: le 4e Éveille.

Prendre du temps pour l’amour et le travail

L’hôte de Bailey et Fox Sports, Mike Hill, s’est marié en octobre. Elle dit qu’il est important pour elle d’avoir un équilibre sain entre sa vie personnelle et son travail. Ils font de leur mieux pour s’assurer de consacrer suffisamment de temps au travail et aux loisirs.

«Nous devons prendre du temps pour être ensemble et ne pas laisser tout cela être une question de travail», dit Bailey. Elle dit qu’ils font encore plus d’efforts pour être ensemble maintenant qu’ils sont mariés.

Cela ferait quitter Cynthia Bailey « Les vraies femmes au foyer d’Atlanta »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui la ferait partir Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, Bailey nous a dit que tout se résumait à être fidèle à elle-même et à sa famille. L’une de ses priorités est de s’assurer qu’elle prend bien soin d’elle-même.

« Je pense, honnêtement, numéro un, rien ne dure éternellement », a déclaré Bailey à Showbiz 45Secondes.fr. «Je pense que l’un de mes facteurs décisifs le serait si je ne suis plus intéressé à faire partie de l’émission. Si spirituellement, je sentais que cela ne servait plus mon but. Si je sentais que cela ne me rendait plus heureuse spirituellement, mentalement et émotionnellement. Si je n’étais plus content de faire partie de la série, je dirais que j’en ai fini avec ça.

Cynthia Bailey donne la priorité à la famille

Bailey dit qu’un autre facteur décisif pour elle serait si la série affectait négativement son mariage ou ses relations avec d’autres membres de la famille. La star du RHOA dit qu’elle apprécie ces relations et fera tout ce qu’elle peut pour s’assurer qu’elles prospèrent.

«Un autre facteur décisif serait si je sentais que l’émission ne profite pas à ma famille ou si elle ne fait que causer des problèmes ou des problèmes dans ma relation», dit Bailey. «Si je sentais que j’étais jamais à un moment où je ne pouvais pas équilibrer le fait d’être dans la série avec ma vie régulière hors-série, si cela posait des problèmes avec cela, alors je devrais certainement repenser à être sur le montrer. »

Pour Bailey, le plus important pour elle est d’avoir la paix et l’équilibre dans sa vie personnelle. «À la fin de la journée, je veux une vie après le spectacle», nous dit Bailey. «J’ai besoin de ma famille après le spectacle. Je veux être avec mon mari après le spectacle. C’est quelque chose que je ne sacrifierais jamais pour la série si cela se résumait à cela.

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.