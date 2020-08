Cycliste professionnel cousu avec 130 points: Jakobsen n’avait plus qu’une dent après un accident de course

Sur le Tour de Pologne, le cycliste professionnel Fabio Jakobsen est victime d’un grave accident. Après que le pilote ait récemment envoyé avec soin des signaux d’espoir, son chef d’équipe donne maintenant de nouvelles perspectives sur la condition du Néerlandais. Et ils sont terrifiants.

Fabio Jakobsen, qui a chuté terriblement sur le Tour de Pologne début août, ne fait que commencer un long retour à la vie normale. Selon son équipe Deceuninck-Quick Step, le Néerlandais, gravement blessé à la tête, doit subir une rééducation pendant plusieurs mois. “Fabio a été cousu avec 130 points de suture sur son visage. Il n’a qu’une seule dent, son palais n’est toujours pas guéri et l’une de ses cordes vocales est toujours paralysée. Il ne peut toujours pas respirer correctement”, a déclaré le directeur de l’équipe Patrick Lefevere.

Jakobsen a été poussé dans la barricade par son compatriote Dylan Groenewegen peu avant la ligne d’arrivée à une vitesse de plus de 80 kilomètres à l’heure dans le sprint d’arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Il a ensuite été transporté inconscient à l’hôpital pour une opération. Jakobsen, qui était dans un coma artificiel pendant deux jours, a annoncé à la mi-août qu’il avait «peur de ne pas survivre» pendant cette phase sombre.

Néanmoins, il est maintenant de retour chez lui et peut progressivement vivre à nouveau de manière plus autonome. “Dans les semaines et les mois à venir, je vais subir plusieurs chirurgies et traitements pour corriger les blessures au visage”, a déclaré le sprinter.

Deux semaines après Jakobsen, son coéquipier Remco Evenepoel a eu un grave accident, le Belge est tombé d’un pont sur le circuit de Lombardie. “Fabio est en bien pire état que Remco”, a déclaré Lefevere: “Ses fractures devraient guérir dans les six semaines, avec Fabio nous parlons d’un processus de guérison de plusieurs mois.”