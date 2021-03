Cyborg est vraiment le cœur de la Justice League de Zack Snyder

D’une certaine manière, nous avons déjà vu Ligue de justice. La version 2017 désignait toujours Zack Snyder comme le premier réalisateur malgré le «bricolage» de Joss Whedon. Mais lorsque vous vous asseyez pour regarder la version restaurée de quatre heures de Snyder, il est difficile de ne pas s’émerveiller de la façon dont deux réalisateurs ont présenté la même histoire et de la façon dont l’un a échoué tandis que l’autre l’a améliorée. Mais de toutes les choses qui se sont considérablement améliorées dans la Justice League de Zack Snyder, c’est Cyborg de Ray Fisher qui, selon beaucoup, vole la vedette.

La déception et la colère de Ray Fisher étaient-elles justifiées?

En regardant la version de Snyder, il devient clair pourquoi l’acteur Ray Fisher a été si vocal au sujet de sa déception et de sa désapprobation de la façon dont Whedon avait géré l’histoire, en particulier ses rôles dans le film. Dans la coupe de Whedon, Fisher’s Cyborg avait été réduit à un super-héros en herbe, qui dit « Booyah! » et est trop confiant, souvent vantard, de ses pouvoirs.

La version de Snyder restaure l’arc de Cyborg, car nous ne pouvons pas seulement voir son histoire d’origine (qui a été entièrement effacée dans la version 2017), mais aussi nous connecter avec lui. Comme Zack Snyder l’avait dit dans de récentes interviews, Cyborg est en effet au cœur de Ligue de justice, le héros légitime qui l’emporte sur sa douleur pour sauver le monde. Mais il n’est pas simplement Cyborg – grâce à quelques scènes de flashback, nous le rencontrons avant qu’il ne soit pas une machine mais un étudiant, Victor Stone, à l’Université de Gotham. C’était un esprit brillant avec un grand cœur qui aidait ceux qui en avaient besoin sans craindre les conséquences. Il était intelligent et aussi un joueur de football impressionnant.

L’histoire d’origine tragique de Cyborg

Alors que son père, Silas, était toujours occupé dans le laboratoire, absorbé dans la troisième Mother Box sur laquelle son laboratoire avait pu mener des expériences, c’était sa mère qui le soutenait et le soutenait. Sa relation avec son père était au mieux tendue car Silas avait à peine le temps pour sa famille. Malgré une carrière tout aussi exigeante, sa mère était toujours là pour lui et s’est rendue à chacun de ses matchs de football, l’encourageant alors qu’il gagne.

Chez Snyder Ligue de justice, nous apprenons que la plus grande tragédie de la vie de Victor n’est pas seulement de perdre son corps – ce n’est pas la seule raison pour laquelle il déteste son père. Dans un flashback, nous apprenons qu’un jour, alors que lui et sa mère revenaient de son match de football et se disputaient à nouveau sur l’absence continue de son père, ils ont rencontré un accident. Alors que sa mère est décédée sur le coup, l’accident a détruit la majeure partie du corps de Victor, le laissant au bord de la mort.

Mais Silas, déjà culpabilisé et brisé après la mort de sa femme, n’était pas prêt à perdre son fils et il a donc fait l’impensable – il a réveillé la Mother Box et a utilisé sa technologie extraterrestre pour donner à Victor un corps, une chance de survivre. Dans Whedon’s Cut, nous avons vu une version plutôt apprivoisée de la transformation mais en 2021 Ligue de justice, Victor se transformant en Cyborg est une scène déchirante.

Le parcours d’acceptation de soi de Victor

Alors que son père pensait qu’il sauvait son fils, Victor lui reprochait de l’avoir condamné à une vie de monstre. Contrairement à la version de Whedon, ici, il n’a pas trop confiance en ses pouvoirs ni ne les utilise pour effrayer son père. Victor de Snyder n’est pas sûr de savoir comment mener une vie normale, oubliez d’utiliser ses pouvoirs comme un pro dès le départ. Mais la chose la plus importante pour laquelle il blâme son père est de ne pas être là car il pense que s’il avait été là cette nuit-là de l’accident, sa mère aurait survécu.

Mais encore, ce sont les paroles de son père qui le poussent à embrasser ses pouvoirs et à les utiliser pour de bon. Alors qu’ici aussi, Victor est incité à rejoindre Bruce lorsque son père est kidnappé par Steppenwolf à la recherche de la troisième Mother Box, même le rôle de Silas ne s’arrête pas là, il sert de dernière clé qui pousse son fils à accepter et à embrasser son vrai destin, pour démanteler sa notion qu’il n’est pas brisé.

L’équipe décide de réveiller la Mother Box, ils doivent ramener Superman car ils ont besoin de lui pour vaincre les forces extraterrestres. Pendant qu’ils réussissent, la boîte réveillée agit comme une balise pour Steppenwolf qui vient renifler et rien ne l’arrête. Ainsi, pour s’assurer que la Justice League puisse trouver la boîte une fois qu’elle est partie, Silas utilise un faisceau laser massif pour chauffer la Mother Box si haut que sa signature thermique serait traçable plus tard. Mais dans le processus, il se sacrifie, incitant Victor à poursuivre la mission de son père. Il décide de fusionner avec les boîtes mères pour les séparer, tout en sachant qu’il ne survivra peut-être pas à l’épreuve. Si cela ne fait pas de lui un véritable héros, nous ne savons pas ce que fait.

Snyder ne gaspille pas la dernière moitié du film avec des disputes inutiles entre Cyborg et Aquaman, ce dernier flirtant avec Wonder Woman, ou le Flash étant inutilement nerveux. Snyder a donné à chaque personnage des arcs infiniment meilleurs, mais personne ne brille comme Cyborg. Alors que dans la version 2017, Cyborg a simplement fusionné avec les boîtes et a ensuite demandé à Superman de les séparer, cette fois quand il fusionne sa conscience avec les boîtes mères, ils essaient de le manipuler en essayant de jouer sur son chagrin de perdre ses parents et son corps. .

Son moment de vraie transformation survient quand il l’emporte sur la tentation qu’ils offrent et se rend compte que ce qu’il a perdu ne peut jamais revenir, mais cela ne veut pas dire qu’il a tout perdu ou qu’il est seul. Son histoire est l’épine dorsale de l’histoire, la saga est la saga de se perdre et de se retrouver, de retrouver son humanité même s’il est presque une machine maintenant.

Snyder ne l'a pas seulement présenté comme un personnage engageant avec un avenir potentiellement glorieux dans le DCEU, il l'a présenté comme le symbole inspirant de l'espoir, qui choisit toujours d'être un héros, choisit de sauver le monde malgré la perte de tout ce qu'il a toujours aimé . Zack Snyder's Ligue de justice est actuellement diffusé sur HBO Max.

