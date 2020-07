Cyberpunkdreams, Rpg Textuel, Lance Une Nouvelle Version Bêta

Cyberpunk 2077 a été retardé jusqu’à l’automne, mais il existe un nouveau titre cyberpunk qui pourrait gratter ceux qui s’intéressent aux environnements urbains graveleux, font des choix moraux et naviguent dans un enfer d’entreprise. Se déroulant dans une version futuriste de Cincinnati, cyberpunkdreams est un RPG textuel qui suit les traces de sagas tentaculaires comme Londres déchu.

Ce monde a commencé avec une série d’histoires courtes financées via Kickstarter. Il a maintenant été étendu et adapté en un jeu, où les joueurs progressent dans l’intrigue à travers la fiction interactive.

Le choix du joueur sera une grande partie de cyberpunkdreams; le joueur dans ce scénario commence sans mémoire et devra comprendre son rôle dans cette dystopie et comment il compte y naviguer. Le jeu sera mis à jour tous les mois avec les événements en cours et la progression de l’histoire, et au fur et à mesure que les joueurs progresseront, ils pourront améliorer leur personnage et s’améliorer pour devenir plus puissants et plus adaptables.

Les joueurs peuvent opter pour la version bêta gratuite, qui sera lancée en août. cyberpunkdreams sera disponible sur Steam et sera gratuit, avec des microtransactions optionnelles après le lancement.