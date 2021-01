Cyberpunkdreams est une aventure textuelle destinée à Steam cette année

Cyberpunkdreams est un RPG dystopique gratuit destiné à Vapeur pour que le public puisse en profiter. Le titre vient d’un studio indépendant unique intitulé Late Night Games, et espère raviver l’amour pour les aventures textuelles avec un tout nouveau titre. Les joueurs peuvent explorer leur propre identité au sein d’une ville dystopique au cours d’une aventure qui ne peut être décrite que par des mots.

Auparavant, ce jeu proposait une version bêta gratuite, mais maintenant le titre dispose d’une page Steam entièrement fonctionnelle avec des bandes-annonces, des illustrations et plus encore disponibles. Bien que le développeur ait certainement doublé ses efforts depuis la bêta, le jeu espère qu’un lancement complet réussira avec la communauté Steam et ravivera la possibilité d’une aventure textuelle de survivre à l’ère moderne.

Voyagez dans le futur de Cincinnati en 2092. En tant que voyageur solitaire, vous êtes arrivé à l’un des derniers avant-postes de la civilisation au monde. Entrez dans une expérience de jeu de rôle où les joueurs peuvent dicter leurs choix tout en découvrant lentement le monde qui les entoure. Survivez en oubliant l’empathie, en apprenant à vous battre et en survivant à un avenir sombre et sinistre qui approche à grands pas.

Le jeu évolue à mesure que la décision des joueurs continue de changer Le jeu offre des chemins infinis vers la destruction alors que les joueurs ont parcouru un désert sombre et abandonné avant de rejoindre la ville. Pourtant, la société n’est peut-être pas ce que vous connaissez dans les salles sinistres de la grande métropole, car le désert pourrait être un endroit beaucoup plus convivial.

C’est une réalité ancrée d’un avenir déformé par les entreprises, dominé par l’élite et peuplé de pauvres. Entrez dans un monde cyberpunk que les experts du genre élaborent depuis des années. Bien que cela puisse sembler étrange, il existe de nombreuses facettes étrangement familières au monde que vous connaissez et aimez.

Vos choix changent l’histoire et chaque rencontre fera évoluer le monde et ses nombreux problèmes. Décidez de la manière dont votre personnage gérera une réalité cruelle et regardez vos actions se propager à travers l’aventure et affecter tout le monde autour de vous.

Les PNJ continuent d’évoluer, ils se souviennent de vos choix, de vos alliances et de votre miséricorde. C’est une véritable expérience de conséquences, d’action et de mouvement. Préparez-vous à une aventure sombre et sinistre dans des mondes dans lesquels vous n’auriez peut-être jamais pensé pouvoir vivre.

Bien qu’il s’agisse d’une aventure textuelle, le jeu propose un système de création de personnage personnalisable qui permet aux joueurs de profiter de leur séjour à Cincinnati. Choisissez vos vêtements, votre équipement, votre cybernétique et plus encore au fur et à mesure que vous devenez votre personnage dans un avenir lointain et sombre.

Il vaut mieux laisser ce titre aux adultes car il inclut le sexe, la drogue et les thèmes matures. Vous maîtrisez l’aventure et le regard errant peut souvent conduire à des situations dangereuses.

Cyberpunkdreams prévoit un lancement cette année mais aucune date de sortie n’a été donnée. C’est la première grande annonce depuis un certain temps, donc au moins, il est bon de savoir que le développeur progresse.