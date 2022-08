Cyberpunk: la bande-annonce d’Edgerunners montre les lumières clignotantes de Night City

Les fans du genre Cyberpunk ont ​​de nombreuses raisons de s’enthousiasmer, avec Cyberpunk : Edgerunners publier une toute nouvelle bande-annonce NSFW avant sa sortie sur Netflix. Le prochain anime vient de Studio Trigger et CD Projekt Red, les développeurs du jeu vidéo 2020 Cyberpunk 2077. La série est basée sur le monde créé par Mike Pondsmith dans son Cyberpunk RPG de table.

Dans la bande-annonce bourrée d’action, remplie de gore et imprégnée de néons, les fans ont un aperçu des deux personnages principaux, David (Kenichiro Ohashi) et Lucy (Aoi Yûki). Le couple vit à Night City, l’un des endroits les plus dangereux de la planète, rempli de drogues, d’armes à feu et de modifications corporelles cybernétiques qui peuvent complètement changer qui vous êtes. « Soit tu perds la tête, soit tu meurs, pas entre les deux. » Dans le monde de Cyberpunk, les modifications corporelles peuvent conduire à la cyberpsychose, un état de paranoïa anxieux provoquant des attaques violentes par des citoyens disposant d’implémentations matérielles. Nous verrons sans aucun doute cela dans la série, qui a été fortement taquinée dans la bande-annonce. Le regard de 2 minutes de la NSFW sur Cyberpunk : Edgerunners peut être trouvé ci-dessous.

Le synopsis officiel de Cyberpunk : Edgerunners de Netflix se lit comme suit: « La série raconte une histoire autonome de 10 épisodes sur un enfant de la rue essayant de survivre à Night City – une ville du futur obsédée par la technologie et la modification corporelle. Ayant tout à perdre, il reste en vie en devenant un edgerunner – un hors-la-loi mercenaire également connu sous le nom de cyberpunk. » Cyberpunk : Edgerunners fait son chemin vers Netflix le mois prochain, arrivant chez le géant du streaming le 13 septembre.

La hiérarchie sociale dans Night City est un thème central de Coureurs de bord

Netflix

Reflet de notre monde réel, la hiérarchie sociale des Cyberpunk : Edgerunners sera un thème récurrent. Le fossé des revenus entre les plus riches et les plus pauvres de Night City est une disparité astronomique. Les tensions entre les groupes font partie de ce qui motive le conflit au sein de la série, selon l’équipe de Studio Trigger. Lors d’une rencontre avec Netflix Anime, Studio Trigger a discuté du monde et des antécédents de Night City et de ses habitants.

« Dans le monde du Cyberpunk, les corpos (entreprises) sont les personnes qui ont le pouvoir. C’est similaire à la vraie vie mais l’inégalité sociale s’accroît. Il y a une nette disparité entre les corpos et les gangs qui sont au bas de l’échelle sociale. Même dans une société comme celle-ci, la violence règne en maître. Contre la violence, le statut ou la richesse devient sans importance. La violence renverse la disparité sociale. Les gangs utilisent cette méthode de violence dans la conviction qu’ils peuvent renverser l’inégalité sociale. Mais choisir une vie de violence vient avec ses propres conséquences auxquelles ils doivent faire face. »

Bien que les détails spécifiques de l’intrigue de l’émission soient encore inconnus, Cyberpunk : Edgerunners sera sans aucun doute l’un des plus beaux projets d’animation de mémoire récente. Les lumières fascinantes de la ville et les couleurs néons résument tout ce qu’est le genre Cyberpunk. Les fans ont hâte d’en voir plus lorsque le dernier anime de Studio Trigger arrivera sur Netflix le 13 septembre.