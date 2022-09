Cyberpunk Edgerunners : qu’arrive-t-il à David à la fin ?

Netflix a récemment publié l’anime très attendu Cyberpunk Edgerunners publié qui nous a ramenés à Night City. La série animée de Studio Trigger nous présente David Martinez et Lucy qui sont obligés de survivre aux horreurs de la pègre de la ville.

Ceux qui ont regardé la série pourraient se retrouver avec une certaine question : David est-il mort à la fin de la série, ou a-t-il réussi à échapper à son destin ? Nous avons la réponse pour vous ici. Pour tous ceux qui n’ont pas encore vu la série, il y en a une explicite Alerte spoil!

David meurt-il à la fin de Cyberpunk Edgerunners ?

Dans le dernier épisode d’Edgerunners, David s’est assimilé au cyber squelette expérimental pour sauver ses amis du peuple d’Arasaka. David savait que cela lui ferait perdre la tête à cause de la cyberpsychose – mais il l’a toléré pour sauver Lucy.

Heureusement, grâce aux médicaments injectés par Rebecca, David a pu se réveiller de la cyberpsychose à plusieurs reprises au cours de la bataille avec les forces Militech, le NCPD et les gardes de sécurité d’Arasaka, sauvant finalement Lucy et Falco.

Peut-être que les choses auraient pu bien se terminer s’il n’y avait pas eu Adam Smasher, qui a été envoyé pour arrêter David. David décide de combattre Adam pour que Lucy et Falco puissent s’échapper. Malgré les augmentations cybernétiques de David, le mercenaire légendaire n’a fait qu’une bouchée du protagoniste, lui tirant une balle dans la tête et mettant fin à ses jours.

En fin de compte, nous ne voyons pas le corps de David, il a donc été suggéré que Smasher aurait pu sauver la conscience du jeune homme grâce à une construction. Si tel est le cas, les créateurs pourraient décider de faire revivre David dans l’un de leurs prochains projets Cyberpunk 2077. Cependant, puisque Cyberpunk Edgerunners a été annoncé comme une histoire autonome, il est prudent de supposer que le voyage de David dans la série télévisée animée est terminé.

Pourquoi Lucy voit-elle David sur la lune ?

©Netflix

Une autre scène qui pourrait suggérer la survie de David est lorsque Lucy voit David après tous les événements précédents sur la lune. Malheureusement, la réponse à cette question est assez simple : Lucy l’a imaginé et s’est souvenue du moment où elle lui a parlé pour la première fois de son rêve d’aller dans l’espace.

Pour cette raison, David est vu dans sa forme originale et avec son corps principalement organique, sans les muscles artificiels maladroits et les notes de cybernétique qui l’ont jonché tout au long de la série. C’est un sombre rappel que David est en fait mort en l’aidant à se mettre en sécurité et à réaliser son rêve d’aller sur la lune.