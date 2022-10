Cyberpunk : Edgerunners n’aura pas de deuxième saison

Les fans de »Cyberpunk : Edgerunners »qui s’attendait à une suite de l’anime risque d’être déçu, car un responsable du développeur CD Project Rouge a confirmé qu’il n’était pas prévu de continuer l’histoire de l’anime à partir de Netflix basé sur le jeu »Cyberpunk 2077 ». Dans une interview, le community manager satori homna Il a assuré que l’équipe de travail considérait l’anime comme une série abrégée.

Cependant, CD Projekt Red prévoit de créer plus d’animes de leurs jeux vidéo à l’avenir. « J’aimerais personnellement continuer à travailler avec des studios japonais pour produire plus d’animes à l’avenir, en partie parce que nous avons reçu de si bons retours », a déclaré Honma.

« Cependant, juste pour être clair, Cyberpunk : Edgerunners était prévu comme une œuvre autonome, donc il n’y a pas de chose telle que » nous travaillons sur la saison 2 en arrière-plan « », a-t-il poursuivi.

» Cyberpunk: Edgerunners » a été un énorme succès pour Netflix, se classant parmi ses dix émissions les plus regardées dans le monde pendant un mois après sa sortie. De plus, son niveau de popularité a déclenché une résurgence massive des joueurs de « Cyberpunk 2077″. Peu de temps après la sortie de » Edgerunners », » Cyberpunk 2077 » a battu le record de »The Witcher 3: Chasse sauvage » de la plupart des joueurs simultanés sur Steam.

Le retour des joueurs au jeu a attiré une attention particulière car « Cyberpunk 2077 » était considéré comme l’une des pires versions de tous les temps, le jeu présentant un grand nombre de bugs et de problèmes de performances qui rendaient impossible d’y jouer.

Même avec cela, « Cyberpunk: Edgerunners » a rendu justice au jeu vidéo et au jeu de table RPG sur lequel il est basé, explorant des éléments de Night City, le monde fictif créé pour les jeux, où il y a toutes sortes d’accessoires que les gens ils peuvent ajouter à leur corps pour améliorer et acquérir des capacités.

L’anime a ajouté un nouveau rôle appelé Edgerunners, des personnes qui sont un croisement entre les nomades, les netrunners et les mercenaires. Dans la série, le protagoniste David Martinez sert de Edgerunner pour une équipe de voyous dirigée par le Maine. La fin de la série a laissé beaucoup de doutes si une suite était vraiment nécessaire, car l’histoire clôturait parfaitement son histoire principale.

Les dix épisodes de « Cyberpunk : Edgerunners » sont disponibles dans le catalogue Netflix.