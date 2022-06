Cyberpunk: Edgerunners: l’anime Netflix montre un clip coloré et sanglant

Netflix vient de publier le premier clip de l’anime à venir en première »Cyberpunk : Edgerunners ». Le regard sur la nouvelle série nous montre les deux protagonistes sauvant une jeune femme d’un groupe de voyous futuristes, où l’on peut rencontrer Daniel, qui a une capacité spéciale qui lui permet de se déplacer à grande vitesse, et Lucy, une fille qu’il peut achevez ses ennemis à l’aide d’une arme à corde.

Le style de l’anime nous montre une animation pleine de néons, et bien qu’aucun dialogue ne soit visible dans le premier aperçu, on peut se rendre compte du ton qu’aura »Edgerunners » : des combats sanglants et violents, mais avec un ton humoristique un tellement absurde.

L’histoire se déroulera à Night City, le même endroit où le jeu RPG en monde ouvert de Projet CD, »Cyberpunk 2077 ». L’anime est produit par le studio gâchettele célèbre studio d’animation à l’origine de succès tels que « Kill La Kill » et « Little Witch Academia ». Hiroyuki Imaishi dirigera l’anime, avec une histoire écrite par l’auteur de bande dessinée polonais Bartosz Sztyborauteur du roman graphique primé »Come Back to Me Again ». akira yamaokale célèbre compositeur de jeux vidéo à l’origine de la saga »Silent Hill », créera la bande originale de l’anime.

« Cyberpunk: Edgerunners » devrait être diffusé exclusivement sur Netflix en septembre 2022. Ce sera la deuxième adaptation du service de streaming à un jeu CD Projekt, car il a déjà la série à succès « The Witcher », le roman fantastique créé par Andrzej Sapkowski qui est devenu une franchise de jeux vidéo populaire.

» Cyberpunk 2077 » a été initialement publié pour Windows PC, Playstation 4, Xbox One et la plate-forme de streaming Google Stadia en 2020. Alors que le jeu a été applaudi pour sa direction artistique et sa narration, il a été fortement critiqué au moment de sa sortie. sa sortie en raison d’innombrables problèmes techniques et de stabilité, en particulier pour les versions console.

Malgré ces problèmes, le jeu semble avoir été un succès commercial, se vendant à plus de 18 millions d’exemplaires en avril 2022. Une version mise à jour du jeu est sortie sur Playstation 5 et Xbox Series X|S en février dernier, et CD Projekt Red est en cours de développement. la première extension DLC du jeu.