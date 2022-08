Cyberpunk : Edgerunners, anime Netflix : date de sortie et intrigue

la plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler la date de sortie de »Cyberpunk : Edgerunners » avec une bande-annonce choquante pleine d’action et de couleur. La série animée est basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo de rôle « Cyber ​​​​Punk », « Edgerunners » étant un spin-off du dernier épisode « Cyberpunk 2077 », développé par la société de production. CD PROJET ROUGE.

L’histoire de l’anime se déroulera dans le même monde que le jeu vidéo, mais comprendra une histoire entièrement nouvelle et une nouvelle distribution de personnages originaux. L’aperçu s’ouvre avec les personnages principaux David Martinez et Lucy discutant de la mère de David et de ses souhaits pour l’avenir de son fils, avant de passer à une série rapide de plans pleins de fusillades, d’explosions et de folie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family : date de sortie du deuxième volet de sa première saison







De quoi parle Cyberpunk : Edgerunners ?

« Cyberpunk: Edgerunners » tourne autour de Lucy, la fille qui travaille comme « netrunner » pour un groupe de mercenaires dirigé par un homme nommé Maine. Dans l’univers « Cyberpunk », les netrunners sont des hackers qui utilisent des implants d’interface cerveau-ordinateur pour traverser les profondeurs d’Internet, pirater des systèmes informatiques et vendre des informations à quiconque est prêt à payer pour cela.

Recherchée dans le monde entier pour ses incroyables compétences techniques, Lucy devra trouver un moyen d’échapper à Night City une fois pour toutes et laisser son passé sombre et dangereux derrière elle. La série est animée par le célèbre Déclencheur de studio et est dirigée par Hiroyuki Imaishile cerveau derrière d’autres animes populaires comme » Gurren Lagann » et » Kill La Kill ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: Que sait-on de l’action en direct Paprika, un film de Satoshi Kon

Selon certaines informations, CD PROJEKT RED travaille sur la série depuis 2018 et reprendra la production avec ses employés. Rafal Jaki en tant que showrunner et producteur exécutif, et Satoru Homma, Bartosz Sztybor et Saya Elder en tant que producteurs.

De la même forme, Hiromi Wakabayashi Elle travaillera aux côtés d’Imaishi en tant que directrice créative de la série. Yoh Yoshinari est concepteur de personnages et directeur de l’animation en chef, tandis que Masahiko Otsuka et Yoshiki Usa produisent le scénario de la série. Le populaire compositeur de la franchise de jeux vidéo »Silent Hill », Akira Yamokaétait en charge de la musique de l’anime.

»Cyberpunk: Edgerunners » arrivera en exclusivité sur la plateforme Netflix le 13 septembre.