Cyberpunk 2077: YouTuber divulgue la taille du patch du jour 1, mais ce n’est pas du tout le patch du jour 1

CD Projekt a récemment lancé le Début de précharge confirmé, qui a lieu quelques jours avant la sortie. De plus, nous savons maintenant quand Cyberpunk 2077 le 10 décembre 2020 (c’est-à-dire le jour de la sortie) est jouable. Vous pouvez trouver toutes les informations ici:

Cependant, il y a une autre information qui est maintenant connue. Un YouTuber qui a déjà reçu une version du jeu aurait divulgué la taille du patch du premier jour.

Cyberpunk 2077: Quelle est la taille du patch du jour 1?

Si vous téléchargez le jeu le jour de la sortie ou au début du préchargement, commencez par environ 70 Go dus. Mais ce n’est pas tout. Avant de pouvoir vraiment vous mettre au travail, vous devez télécharger un patch du jour 1, qui viendra d’une manière ou d’une autre.

« Cyberpunk 2077 » a toujours un patch du jour 1. Il y a donc à nouveau environ 70 à 80 Go quelques gigaoctets en haut. Selon YouTuber DreamCastGuy via Twitter devrait-il 43,5 Go sur Xbox One le sien.

Mais est-ce vraiment le patch Day 1 qui nous attend à la fin? Ce n’est pas si facile.

Plot Twist: La fuite n’est pas du tout un patch du jour 1

Le responsable des relations publiques Fabian Döhla a pendant ce temps parlé. Il penseque c’est un torsion drôle acte. C’est à savoir une mise à jour, mais pas la mise à jour qu’ils auraient préparée pour le lancement.

Donc il semble que ce soit pas le patch régulier du jour 1qui a été divulgué ici, mais juste un autre patch pour le moment. Vous ne pouvez donc pas dire quelle sera sa taille à la fin.

Faites donc attention à quelles pages et sur quelles pages vous absorbez des informations, car certains sites Web font actuellement référence à tort Taille du patch jour 1 basé sur la déclaration de DreamCastGuy, ce qui n’est bien sûr pas vrai.

Nous découvrirons probablement bientôt combien de gigaoctets vous devez libérer sur votre disque dur en plus de la taille principale du jeu.

