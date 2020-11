Cyberpunk 2077 voit un gameplay de 20 minutes divulgué sur PS4

La nouvelle génération de consoles est là, mais la précédente n’est pas encore terminée. Alors que dans de nombreuses années, nous essaierons de nous souvenir des meilleurs titres qui sont arrivés sur PS4 et Xbox One, même si nous ne savons toujours pas comment ce sera, tout indique Cyberpunk 2077 ce sera en haut du tableau.

Comme on dit, même si on ne sait toujours pas avec certitude si ce sera un grand jeu pour le simple fait de ne pas vouloir parler à l’avance, les différentes bandes-annonces et gameplays ils montrent que c’est un projet très ambitieux, comme on peut le voir cette vidéo spectaculaire de Cyberpunk 2077. Mais la vérité réside dans ce que les joueurs voient de leurs propres mains et voient de leurs propres yeux, et c’est ce que c’est arrivé très récemment.

Un joueur a diffusé son jeu de Cyberpunk 2077 sur PS4

Bien que nous ne sachions pas vraiment comment le gars de la vidéo a déjà été fait avec Cyberpunk 2077 (bien que, oui, aujourd’hui, nous avons vu que le le jeu arrive déjà dans certains magasins et peut-être que la réponse y va), mais non seulement il a joué le titre sur PS4 mais aussi diffuser le match. Certains téléspectateurs l’ont peut-être enregistrée et téléchargée sur Internet, de sorte que la vidéo est déjà en cours d’exécution sur les réseaux et les forums et vous pouvez la voir ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, la vidéo dure 20 minutes et la vérité est qu’elle n’enseigne pas beaucoup au-delà du niveau graphique de Cyberpunk 2077 sur PS4 et quelques autres détails comme les conversations de personnages, la conduite dans le désert et d’autres choses.

Enfin, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 frapper le marché ensuite 10 décembre pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Stadia.

