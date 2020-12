« Cyberpunk 2077 » vend 13 millions d’exemplaires malgré les remboursements

Le développeur de « Cyberpunk 2077 », CD Projekt RED, a révélé que son assiégé RPG en monde ouvert a vendu plus de 13 millions d’exemplaires.

Annonce du chiffre d’affaires du jeu dans une nouvelle annonce réglementaire, Posté le 22 décembre. Le chiffre de 13 millions représentent à la fois des ventes numériques et physiques, et prend même en compte toutes les demandes de remboursement.

« Sur la base des rapports obtenus des plateformes de distribution numérique et données collectées auprès de distributeurs physiques, CD Projekt RED estime que pour lui Le 20 décembre inclus, les joueurs ont acheté 13 millions d’exemplaires de «Cyberpunk 2077» a déclaré la société.

«Ce chiffre représente le volume estimé des ventes au détail sur toutes les plates-formes matérielles, moins toutes les demandes de remboursement envoyées par e-mail directement à la société avant la date de publication de ce rapport dans le cadre de la campagne« Help Me Refund ». ».

Tellement de Sony comme Microsoft Ils ont également commencé à rembourser les joueurs qui ont acheté le jeu via leurs plateformes numériques, PlayStation Store et Microsoft Store, respectivement. En outre Sony a supprimé le jeu de sa plate-forme et il n’est actuellement pas disponible à l’achat.

Certains investisseurs de CD Projekt RED Ils envisagent également de déposer des recours collectifs sur «Cyberpunk 2077».