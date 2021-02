Cyberpunk 2077: Une salle secrète douteuse découverte avec des robots

Dans Cyberpunk 2077 y a-t-il l’un ou l’autre secret que le studio a installé. Donc il y a aussi après ça Achèvement de l’histoire principale en fait toujours quelque chose à découvrir.

Récemment, il y a eu une découverte très remarquable que personne n’a probablement faite auparavant – ou très peu de joueurs ont découvert ce secret encore relativement inconnu.

On parle de une pièce secrète, en faisant deux robots fument des cigarettes et jouent aux cartes. Cela semble assez absurde et c’est en quelque sorte à y regarder de plus près, mais c’est moins inhabituel pour les normes cyberpunk.

Cyberpunk 2077 chambre secrète du motel: porte 1242

Redditor DeconTheGame a utilisé un bug de voiture bien connu pour franchir la porte en un motel avec le Tableau n ° 1242 pour obtenir. Le Redditor écrit que ce fut une surprise de découvrir ces robots derrière la porte fermée.

Les robots jouent un tour de cartes et donnent l’ordre de «se taire et tout est en sécurité». Le visage est donc assez discutable.

Puisqu’il existe d’autres moyens en plus du problème de voiture, passer la porte, d’autres l’auront certainement rencontré. Mais nous devons admettre que nous n’avons pas encore fait cette découverte et c’est ce que de nombreux commentateurs semblent ressentir sous le post.

Avez-vous déjà fait d’autres secrets dans « Cyberpunk 2077 » que personne d’autre ne connaît? Alors faites-le nous savoir dans la section commentaires!

Cyberpunk 2077 est disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et Google Stadia, bien que nous déconseillons toujours de jouer au jeu sur la génération de console expirée. Plus à ce sujet dans notre test: