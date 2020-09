Cyberpunk 2077: une production de l’ordre du million à trois chiffres!

Cyberpunk 2077 est le projet le plus cher à ce jour de l’exceptionnel développeur polonais CD Projekt RED. Et le projet gigantesque est également l’une des productions de jeux vidéo les plus complexes jamais réalisées. Les coûts du jeu de rôle d’action sont de l’ordre de trois millions de chiffres!

Montant à trois chiffres en millions: c’est le coût de Cyberpunk 2077

Cela ressort d’un rapport financier actuel de CD Projekt RED. Le développeur a investi 448 millions de zlotys dans “Cyberpunk 2077”. Cela correspond à environ 100 millions d’euros. Le jeu principal sorti en novembre et le mode multijoueur déjà confirmé à. De plus, un nouveau Le jeu Witcher listé, qui serait dans une phase de développement très précoce.

Autres retards exclus

“Cyberpunk 2077” a été annoncé pour la première fois en 2012. Maintenant, c’est presque dans les starting-blocks. En fait, il aurait dû paraître en avril de cette année. Cependant, le virus corona et les problèmes de qualité ont contrecarré le plan. La sortie aura désormais lieu en novembre 2020 et devrait le rester. Comme l’assure CD Projekt RED-CFO Piotr Nielubowicz, plus de report donner plus.

© Projet CD

Contenu supplémentaire non édité et futur

“Cyberpunk 2077” sera disponible en Allemagne à partir de 18 ans et complètement non coupé apparaître. L’éditeur l’a confirmé dans un communiqué officiel. Nous pouvons également nous attendre à un Couverture réversible avec une couverture alternative avoir hâte de. De plus, il y a DLC gratuits dans les œuvres qui fourniront des heures supplémentaires de jeu après la sortie du jeu principal.

La sortie de “Cyberpunk 2077” aura lieu le 19 novembre 2020 pour PS4, Xbox One et PC. Des versions correspondantes pour les deux consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X suivront plus tard.

