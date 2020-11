Cyberpunk 2077 – Une parodie porno a fait surface, voici comment réagit le studio de développement

Le prochain hit du jeu de rôle Cyberpunk 2077 de la maison de CD Projekt RED est dans la maison et avant le Sortie le 10 décembre 2020 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC, le jeu obtient déjà une véritable parodie porno.

La parodie porno est « Cyberpunk 2077 Parodie XXX ». Il s’agit d’un film érotique de VR Bangers avec une résolution 8K dont vous pouvez même profiter en réalité virtuelle.

Un studio de développement réagit à la parodie porno de Cypberpunk 2077

Nous supposons simplement que les producteurs n’ont pas obtenu la permission du studio de développement à l’avance, comme il est d’usage dans cette industrie. Et donc le studio de développement a réagi à cet événement d’une manière relativement surprise. Ou alors il semble:

En détail, il faut Rafael Jaki, Business Development Director chez CD Projekt RED, avec sérénité. Il commente détendu:

«Je pense que l’imitation est la plus haute forme d’éloge? 😉 «

De toute évidence, Jaki ne peut que rire du fait que tout est lié à la parodie porno The Witcher 2: Assassins of Kings rappeler: « The Bitcher: The Dildo of Destiny a deux extrémités ».

Mais que pouvez-vous dire grand si vous ne le prenez pas avec humour? Nous estimons que le studio de développement n’engagera aucune action en justice contre les producteurs. Mais bien sûr, cela reste à voir, après tout, non seulement le nom est basé directement sur le jeu, mais l’image de prévisualisation correspondante montre également des parallèles directs avec « Cyberpunk 2077 ».

Utilisateur Twitter Jennifer Nicole Lance le débat sur le fait que les producteurs ont raté l’occasion de donner au film sale un nom approprié, tel que «Cyberfuck 2069». Jakub Racinowski veux dire, «CyberSpunk» aurait été tout aussi approprié. Maintenant.

La parodie porno « Cyberpunk 2077 Parodie XXX » est publié avant le jeu ou est déjà apparu. Vous pouvez les trouver sur le site Web FSK-18 correspondant de VR Bangers.

