"cyberpunk 2077": Une Nouvelle Bande Annonce De Gameplay Montre Le Réglage

« Cyberpunk 2077 » devrait enfin apparaître dans trois semaines après une longue attente. Pour vous donner un petit avant-goût, le développeur CD Projekt Red a maintenant publié une nouvelle bande-annonce de jeu de cinq minutes.

Alors que de nombreuses scènes de jeu sont montrées dans la bande-annonce, une voix off explique le gameplay, l’emplacement de Night City et le cadre du jeu de rôle très attendu. Le clip révèle également des détails de l’histoire, tels que l’histoire du personnage Johnny Silverhand, joué par la star hollywoodienne Keanu Reeves. Donc spoilers à vos risques et périls!

Sortie le 10 décembre

La bande-annonce de gameplay explique également comment, dans « Cyberpunk 2077 », vous pouvez transformer votre propre personnage V en spécialiste des armes ou en hacker professionnel à l’aide d’implants. De plus, il y a de nouvelles scènes de l’éditeur, du développement des personnages et des activités parallèles dans la ville à voir.

Dans les coulisses avec Keanu Reeves

Si vous êtes particulièrement impatient de Keanu Reeves dans son rôle de Johnny Silverhand dans « Cyberpunk 2077 », vous devriez également regarder le nouveau clip des coulisses sur YouTube. Dans celui-ci, l’acteur jette un regard dans les coulisses, présente son personnage plus en détail et montre ce qui attend le joueur.

« Cyberpunk 2077 » devrait sortir le 10 décembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Stadia et PC après divers reports.