«Cyberpunk 2077»: un recours collectif contre les développeurs a été déposé

D’une certaine manière, la promesse de CD Projekt Red sur la création d’un précédent dans l’industrie du jeu vidéo moderne avec « Cyberpunk 2077Il s’est réalisé, mais pas de la manière dont ils s’y attendaient. Malgré les promesses de correctifs et de mises à jour qui amélioreraient les mauvaises performances initiales de la console de leur nouveau produit, ils continuent d’être la cible de scandales.

Un recours collectif a été déposé contre les administrateurs de CD Projekt Red pour les consommateurs et investisseurs « trompeurs » de PS4, PS5, Xbox One, série X, S, et Google Stadia. D’accord avec ComicBook.com, la demande vient de l’entreprise Loi Rosen, spécialisée dans les droits des investisseurs mondiaux, et cela «vise à récupérer les dommages-intérêts aux investisseurs de CD Projekt en vertu des lois fédérales sur la sécurité ».

Signature Loi Rosen s’assure que CD Projekt Red a fait des déclarations fausses et trompeuses sur « Cyberpunk 2077»Avant sa sortie, il n’a pas révélé d’informations émergentes, comme le fait que le jeu était« pratiquement injouable »sur les systèmes de jeu de la génération actuelle. Xbox et Play Station à la suite d’une «énorme quantité de bugs» qui ont affecté les versions du jeu sur ces plates-formes.

Les déclarations dans le procès notent également que les investisseurs de la société ont subi des dommages à la suite de revers depuis son lancement, y compris l’élimination de la société. PlayStation Store et les remboursements complets que la société a dû offrir aux utilisateurs mécontents.

Les responsables de l’équipe de développement en viendraient à reconnaître que, lors de la phase de programmation, les versions de console de dernière génération n’avaient jamais eu assez de temps (même si c’était l’objectif principal de leur développement initial),

Le retrait du jeu du PlayStation Store cela entraînerait une baisse drastique de la valeur des actions de la société. Parmi ses échecs les plus signalés, il y a un bug qui a corrompu les données de sauvegarde dans le jeu au moment où elles dépassaient le 8MB.

Apparemment, ce bug a été corrigé avec l’arrivée du patch « 1.05 ». Jusqu’au moment, CD Projekt Red Il n’a pas répondu publiquement au procès, il ne reste donc plus qu’à attendre de voir comment la question évoluera dans les jours suivants.