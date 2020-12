Cyberpunk 2077: Trop de godes, le studio de développement réagit par l’adaptation

Certains d’entre vous se souviennent peut-être que nous avons parlé de Émergence de jouets pour adultes dans Cyberpunk 2077 ont signalé? L’abondance de gens amusants était tout simplement trop évidente pour que les gens ne le remarquent pas.

Ce qui s’est réellement passé Bref il y a simplement trop de godes dans le jeu, qui semble globalement trop intentionnel et laisse des visages impuissants. Alors pourquoi les développeurs ont-ils décidé d’inclure autant de jouets sexuels dans le jeu?

Les godes de toutes formes et couleurs peuvent être utilisés comme arme être utilisé. Mais pourquoi il y en a tant dans tous les coins et recoins du jeu, on ne pouvait que spéculer jusqu’à présent.

Après divers retours, ils ont maintenant apparemment reconnu que les développeurs auraient pu l’exagérer un peu et que la crédibilité du paramètre en souffre.

Alors maintenant, le nombre excessif de godes placés est vissé. En d’autres termes, certains des fabricants d’amusements seront supprimés afin de réduire le nombre général et de les rendre plus sensés.

La raison des nombreux godes dans Cyberpunk 2077

Comme l’explique Philip Weber, concepteur senior de Quest, Night City est censé être très ouvert au thème de la sexualité contourne. Ce devrait être un endroit où les normes d’aujourd’hui, qui peut être comme Tabou ou perverti appliquer, une parfaite Normal et quotidien sont devenus dans la norme 2077.

Mais pourquoi alors les godes doivent-ils être à chaque coin de rue? Si vous abordez ouvertement le sujet de la sexualité, ne serait-ce pas juste un moyen de transmettre cette approche?

Weber soutient en outre qu’une autre raison des observations fréquentes des jouets sexuels est qu’ils sont considérés « Butin aléatoire » dans le monde ont été installés. Cela signifie donc que c’est tout aussi arbitraire comment d’autres objets apparaissent pouvez.

Alors ne vous inquiétez pas, si cela vous dérange, vous recevrez bientôt un petit soulagement de gode. Weber confirme dans le même souffle qu’ils affinent toujours le réglage et le taux de spawn:

«Le nombre de godes dans le monde du jeu était vraiment très élevé, surtout lors des premières critiques. Nous travaillons sur les ajustements nécessaires pour que les godes n’apparaissent pas trop là où vous ne devriez pas les attendre, et plus encore là où ils devraient être du point de vue du design. «

Cela signifie donc que l’ajustement du taux d’apparition n’est pas encore définitif et qu’il reste encore beaucoup à faire après la sortie.

Quoi qu’il en soit, l’actuel est susceptible d’être Taux d’apparition déjà très élevé Depuis le premier Versions d’essai avant la sortie distinguer. Donc, si vous rencontrez moins de godes déplacés à l’avenir, vous jouez déjà au jeu avec les ajustements nécessaires.

plus sur le sujet Cyberpunk 2077 peut être trouvé sur notre page thématique sur le jeu avec toute l’actualité.

