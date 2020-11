Cyberpunk 2077 – Transférez la sauvegarde de PS4 vers PS5, Xbox One vers Xbox Series X / S, voici comment faire!

Cyberpunk 2077, le nouveau jeu de rôle de CD Projekt RED, est disponible pour la génération actuelle de consoles en plus du PC et de Google Stadia (PS4, PS4 Pro et Xbox One, Xbox One X) ainsi que sur la toute nouvelle génération de consoles avec le PS5 et le Xbox Series X / S libéré. C’est donc une libération de gènes croisés.

Le jeu repose sur un Fonction de sauvegarde croiséequi s’étend sur les générations. Donc, si vous jouez au jeu sur la PS4, par exemple, parce que vous n’avez pas encore de PS5, et que vous ne voulez continuer à jouer que sur la PS5 plus tard, vous pouvez obtenir la vôtre Emportez simplement votre économie avec vous.

Comme l’officiel Compte Twitter de Cyberpunk 2077 annonce maintenant, il y aura une fonction de sauvegarde croisée. Et ils expliquent déjà comment cela fonctionne en détail.

Téléchargez la sauvegarde Cyberpunk 2077 de PS4 à PS5

Il existe même plusieurs moyens pour les fans de PlayStation, que nous résumons ci-dessous. Si vous jouez au jeu sur PS4, grâce au Rétrocompatibilité de la PS5 un moyen simple de continuer le jeu sur PS5. Vous transférez les données enregistrées comme suit:

Sauvegarde de la PS4 via PS plus dans le Nuage télécharger puis télécharger sur la PS5

dans le télécharger puis télécharger sur la PS5 Sauvegarde avec un Câble LAN ou connexion Wi-Fi transfert

transfert Sauvegarde sur un périphérique de stockage pris en charge de la PS4, puis faites glisser les données sur la PS5

Le côté Xbox semble tout aussi simple, mais il y a moins d’options:

Livraison intelligente Xbox utilisation: assurez-vous d’avoir accès à Internet, puis l’état enregistré est automatiquement chargé dans le cloud

utilisation: assurez-vous d’avoir accès à Internet, puis l’état enregistré est automatiquement chargé dans le cloud Transmission réseau: Connectez la Xbox One et la Xbox Series X / S au même réseau et utilisez l’option de transfert réseau du système

Vous pouvez donc enfin continuer votre jeu facilement sur la prochaine génération de consoles. Vous pouvez lire plus d’informations sur le transfert de données enregistrées de la PS4 vers la PS5 ici dans notre article:

Cyberpunk 2077 Apparaît sur 10 décembre 2020 pour PC, PS4, PS4 Pro, Google Stadia et Xbox One et Xbox One X, tandis que les versions PS5 et Xbox Series X / S sont toujours en développement.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

