"Cyberpunk 2077": Traçage de rayons épique avec les cartes graphiques RTX de Nvidia

Le 10 décembre, le moment est enfin venu: l’aventure de science-fiction tant attendue « Cyberpunk 2077 » sortira. Les propriétaires de PC équipés de cartes graphiques Nvidia RTX peuvent s’attendre à un spectacle graphique spécial, ils peuvent profiter d’effets de traçage de rayons à couper le souffle.

Vous pouvez découvrir ici ce que signifie exactement le lancer de rayons – et le matériel Nvidia dont vous avez besoin pour profiter de la fonctionnalité graphique spectaculaire sur votre PC.

Qu’est-ce que le lancer de rayons?

Le lancer de rayons est un processus de calcul de la lumière en temps réel. Résultat: les ombres, les reflets et potentiellement tout l’éclairage du jeu sont beaucoup plus réalistes que lors de l’utilisation d’autres méthodes. Les jeux utilisent le lancer de rayons à des degrés divers, « Cyberpunk 2077 » utilise la technologie à plusieurs fins.

Ces cartes graphiques Nvidia sont capables de lancer de rayons dans « Cyberpunk 2077 »

« Cyberpunk 2077 » en résolution 4K et avec lancer de rayons? Le RTX 3080 le rend possible!

Le calcul et l’affichage des effets de lancer de rayons en temps réel est complexe, votre carte graphique nécessite beaucoup de puissance de calcul. Avec une carte de la série RTX-30 actuelle de Nvidia, vous êtes bien préparé pour les effets d’éclairage de « Cyberpunk 2077 ». Les trois modèles GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 sont tous maîtres du lancer de rayons – et offrent des graphiques haute résolution ainsi qu’un taux de rafraîchissement élevé et stable pour des jeux fluides. Les cartes graphiques Nvidia de la génération RTX 20 peuvent également afficher des effets de traçage de rayons et offrir une puissance suffisante pour montrer la ville nocturne de couleur néon sous son plus beau côté dans « Cyberpunk 2077 ».

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 Super

GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2070 Super

GeForce RTX 2070

GeForce RTX 2060 Super

GeForce RTX 2060

Ordinateurs portables avec GPU RTX correspondants

Vous pouvez admirer ces effets de lancer de rayons dans « Cyberpunk 2077 »

Éclairage diffus: La lumière du soleil tombant de la gauche se reflète sur le sol humide.



Image: © CD Project Red / Nvidia 2020

Réflexions: Les néons baignent les murs de lumière verte dans cette scène.



Image: © CD Project Red / Nvidia 2020

Obscurcissement ambiant: les surfaces masquées par les objets sont assombries de manière réaliste.



Image: © CD Project Red / Nvidia 2020

Ombres: Grâce au lancer de rayons, un ombrage de différentes forces est possible.



Image: © CD Project Red / Nvidia 2020



Vous découvrirez le lancer de rayons dans « Cyberpunk 2077 » à différents moments du jeu, vous pouvez vous attendre aux effets de lancer de rayons suivants.

Éclairage diffus : la simulation authentique de la lumière ambiante émanant de différentes sources lumineuses. Les panneaux d’affichage soleil, lune et néon éclairent les surfaces comme une rue humide, comme dans la vraie vie.

: la simulation authentique de la lumière ambiante émanant de différentes sources lumineuses. Les panneaux d’affichage soleil, lune et néon éclairent les surfaces comme une rue humide, comme dans la vraie vie. Réflexions : Le lancer de rayons permet de représenter des reflets réalistes sur des surfaces et des objets opaques et transparents. D’autres techniques de réflexion ne reflètent que ce qui se trouve dans le champ de vision (réflexions dans l’espace de l’écran). Le lancer de rayons, quant à lui, comprend également des sources lumineuses que le joueur ne peut pas voir directement. Par exemple, vous pouvez voir le reflet d’une enseigne au néon éloignée sur le sol.

: Le lancer de rayons permet de représenter des reflets réalistes sur des surfaces et des objets opaques et transparents. D’autres techniques de réflexion ne reflètent que ce qui se trouve dans le champ de vision (réflexions dans l’espace de l’écran). Le lancer de rayons, quant à lui, comprend également des sources lumineuses que le joueur ne peut pas voir directement. Par exemple, vous pouvez voir le reflet d’une enseigne au néon éloignée sur le sol. Occlusion ambiante : Ici, la carte graphique calcule à quel point chaque zone d’une scène est exposée à la lumière ambiante. Les objets et les surfaces de la pièce peuvent être assombris de manière différenciée, avec des éléments plus sombres et plus clairs – et paraissent ainsi plus tridimensionnels et réels.

: Ici, la carte graphique calcule à quel point chaque zone d’une scène est exposée à la lumière ambiante. Les objets et les surfaces de la pièce peuvent être assombris de manière différenciée, avec des éléments plus sombres et plus clairs – et paraissent ainsi plus tridimensionnels et réels. ombre: Auparavant, les développeurs devaient créer des « shadow maps » moins précises pour simuler les ombres dans les jeux. Aujourd’hui, les ombres peuvent être créées avec une précision de pixel à l’aide du lancer de rayons. Le calcul dans « Cyberpunk 2077 » comprend également des facteurs tels que l’intensité lumineuse, la diffusion et les objets non transparents, partiellement transparents et complètement transparents entre la source de lumière et l’objet à ombrer. Cela signifie, entre autres, des ombres naturelles au soleil et au clair de lune.

Graphiques nets et fréquences d’images élevées grâce à DLSS 2.0

Les cartes graphiques RTX de Nvidia ont une fonctionnalité qui permet des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés même avec le lancer de rayons activé.

La fonction s’appelle DLSS 2.0, l’abréviation signifie Deep Learning Super Sampling dans la deuxième version. Les processeurs AI sur les cartes RTX, les soi-disant cœurs de tenseur, mettent à l’échelle une résolution graphique basse jusqu’à une résolution 4K. Cette mise à l’échelle nécessite moins de puissance de calcul, une différence optique entre les graphiques mis à l’échelle et les graphiques 4K natifs est à peine visible. Les réserves d’énergie économisées peuvent ensuite être utilisées pour maximiser les effets de lancer de rayons. Vous sélectionnez DLSS 2.0 dans les paramètres graphiques des jeux compatibles, il est disponible dans « Cyberpunk 2077 ».

Jouez à «Cyberpunk 2077» avec GeForce Now via le cloud – y compris le lancer de rayons

Si vous ne disposez pas d’une carte graphique adaptée, il existe une autre manière de profiter de « Cyberpunk 2077 » dans un look spectaculaire et avec le lancer de rayons sur PC: GeForce Now. Via le service de jeu en nuage de Nvidia, vous pouvez diffuser le jeu directement vers la version sur un PC, le lecteur multimédia Nvidia Shield, un Chromebook ou un smartphone Android. GeForce Now peut également être utilisé sur les iPhones et iPads via le navigateur Web Safari.

Vous pouvez également diffuser « Cyberpunk 2077 » via d’autres services de jeux en nuage, mais vous devez alors vous passer du lancer de rayons. Les effets d’éclairage à couper le souffle sont exclusifs à GeForce Now.

