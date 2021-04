Cyberpunk 2077: Toutes les quêtes sont nommées d’après des chansons – La liste de lecture complète pour les titres des chansons

philip b Shampooing impérial d'ambre russe -

Jamais auparavant il n'y avait eu un shampooing aussi puissant qui restaure les cheveux et protège la couleur. Après une seule utilisation, les cheveux sont brillants et doux, avec le volume sexy dont vous avez toujours rêvé. Vogue a été nommé meilleur shampooing de tous les temps par le magazine Vogue. La métamorphose pour tous les types de cheveux, ainsi que les cheveux traités chimiquement et abîmés subissent un traitement de rajeunissement inimaginable - les cheveux sont lisses et brillants dès la première utilisation. Un complexe de 11 L-acides aminés (actifs puissants) et de soie, de germe de blé et de protéines de soja protègent et réparent les cheveux au niveau cellulaire Protège la couleur de la décoloration: La combinaison d'une dose exceptionnellement élevée de panthénol (vitamine B5) avec le puissant phytantriol garantit que les ingrédients hydratants pénètrent profondément dans les cheveux. Le beurre de karité apporte la touche finale et hydrate les cheveux sans les