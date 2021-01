Cyberpunk 2077: toutes les armes uniques et où les trouver – Guide

Dans Cyberpunk 2077 est souvent le moyen le plus rapide à travers vos adversaires. Pour ce faire, vous avez généralement besoin d’une arme puissante qui, en plus des dégâts par seconde élevés, possède l’une ou l’autre caractéristique spéciale afin que vous soyez toujours supérieur à vos ennemis.

Bien sûr, ils sont les mieux adaptés pour cela armes uniquesque vous dans le jeu de Projet CD RED peuvent trouver. Ces fusils, pistolets et outils de combat au corps à corps sont toujours d’une valeur rare voire légendaire et ont parfois des compétences extrêmement pratiques. Dans ce guide, nous vous dirons où trouver ces armes uniques dans « Cyberpunk 2077 ».

Cyberpunk 2077: toutes les armes uniques de la solution des missions principales

Dans ce guide, vous trouverez maintenant toutes les armes uniques que vous pouvez trouver dans Principales missions de Cyberpunk 2077. Nous vous expliquons exactement où se trouvent les armes, ce que vous devez faire pour les mettre en votre possession et quelles sont les propriétés spéciales des instruments de meurtre.

Amnistie

Ce pistolet qui sur un Ouverture basé, vous pouvez dans la mission principale Nous devons vivre ensemble obtenir. Dépendance Cassidy dans le coin sud-est du camp et prenez son Défi à. Si vous parvenez à abattre la quantité requise de bouteilles, entendu Amnistie à toi. C’est une opportunité unique dans la vie.

Propriétés spéciales: Améliore la puissance de tir et la maniabilité.

le chaos

Cette arme qui est sur le JKE-X2 Kenshin basé peut être dans la mission principale La remise de Royce être pillé si vous le tuez pendant les négociations ou pendant le combat contre le boss.

Propriétés spéciales: À chaque rechargement, les chances de coup critique, le type de dégâts et l’effet de statut sont redéfinis aléatoirement.

Brochette de cocktail

Ce Katana ne peut que pendant la mission principale Amour automatique être trouvé. Cherchez-le là-dedans Salle de maquillage à l’étage supérieur du club.

Propriétés spéciales: Dégâts de base très élevés.

Cottonmouth

Cette version d’un électrique Bâtons gamma peut dans la mission principale L’espace entre dans Chambre des doigts être trouvé.

Propriétés spéciales: Inflige des chocs et des dommages chimiques. Peu de risques d’empoisonnement et / ou d’électrocution.

Genjiroh

Trouvé pendant la mission principale Jouer la prudence. Regardez derrière le deuxième tireur d’élite pour la porte verrouillée et ouvrez-la via une demande d’attribut ou via le terminal à proximité. Le code de la porte est « 2906« . Genjiroh se trouve sur la droite lorsque vous sortez de l’ascenseur juste avant d’atteindre la longue échelle du 21e étage.

Propriétés spéciales: Tire quatre balles à chaque coup. Augmentation de la taille du chargeur et de la vitesse des projectiles. Peut capturer jusqu’à six cibles en même temps. Les balles infligent des dégâts de choc supplémentaires avec un risque accru d’électrocution.

© Projet CD