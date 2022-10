Cyberpunk 2077 : Tout ce que vous devez savoir sur Monowire – Version légendaire, mises à niveau, compétences de support et plus encore (Guide)

Dans le jeu de rôle d’action en monde ouvert de CD Projekt Cyberpunk 2077 il existe de nombreuses façons de mettre fin à l’ennemi dans des batailles acharnées. Si vous dans l’ombre se cache, le vôtre compétences de piratage utilisé contre les soldats en acier chromé, Armes de haute technologie laisser parler ou à poings nus se mettre au travail dépend entièrement de vous.

À la fin de la journée doit personnage principal V cependant, de temps en temps, vous devez affronter des adversaires qui nécessitent un équipement solide. En plus des systèmes d’armes visuellement attrayants tels que le Lames de mante et le bras de gorille obtient le fil mono souvent oubliée, ce que l’arme mortelle ne mérite pas, car elle peut incroyablement fort être.

Dans ce guide de « Cyberpunk 2077 », nous voulons vous montrer le mortel Monowire (monofil) présenter, vous dire ce qui le rend si fort et décrire comment vous pouvez l’utiliser l’arme la plus meurtrière de Night City laisser devenir Y compris les compétences qui correspondent au fil, les options de mise à niveau et Emplacements de la version légendaire.

Cyberpoint 2077 : emplacement du monofil légendaire

De la fil à haute énergie est une belle arme à plus d’un titre, mais pour constater par vous-même ses qualités, il faudra trouver d’abord. Il existe plusieurs Ripperdocs qui proposent un tel appareil à la vente, mais pourquoi payer cher quand on peut l’avoir obtenir gratuitement boîte?

Et pas seulement cela, vous pouvez fil mono légendaire assez tôt dans le jeu et vous n’avez même pas besoin de quitter la zone réglementée au début. Suivez les nôtres les directionsempoche l’arme puissante puis la libère de vous Ripperdoc de votre choix entièrement gratuitement.

Aller dans le quartier kabuki au nord de Night City

au nord de Night City Courez jusqu’à l’endroit que nous avons marqué près du Rue de la Charte

Retrouvez-les ici pharmacie avec l’inscription Pharmacie sur. En regardant l’entrée, tournez à gauche et faites le tour du coin

avec l’inscription sur. En regardant l’entrée, tournez à gauche et faites le tour du coin Vous pouvez en trouver un ici Garage avec porte roulante que vous pouvez ouvrir

que vous pouvez ouvrir Ramassez le coffre et prenez-le fil mono légendaire à toi

Bien sûr, vous avez déjà exactement le nombre de fils mono dont vous avez besoin pour votre Aventures dans Night City Besoins. Si vous devenez gourmand, vous pouvez toujours une seconde version Trouver. Cela vient du Ripperdoc à Heywood, Wellsprings vendu pour 35 450 tourbillons. Vous avez besoin d’un street cred d’au moins 45 pour l’acheter.

©Projet CD

Cyberpunk 2077 : Qu’est-ce qui rend le Monowire si puissant ?

A la sortie de Cyberpunk 2077 était le fil mono un vrai tuyau d’initié parmi les joueurs, mais il est maintenant devenu l’une des armes les plus populaires du jeu. L’une des raisons pour lesquelles le Monowire a volé si longtemps sous le radar est que beaucoup de gens pensaient qu’il s’agissait d’un arme blanche ont tenu.

Mais en réalité c’est un arme contondantequi avec les compétences de bagarre de rue peut être amélioré. En même temps, il inflige des dégâts aux ennemis comme une arme blanche Fleurs à ce qui la rend fondamentalement un hybride de deux mondes reçu. Avec tous les avantages associés.

Ajouté à cela la portée de cette arme est nettement plus grand qu’il n’y paraît. V utilise le Monowire en combat au corps à corps comme un fouet et vous découvrirez rapidement que vous pouvez l’utiliser pour atteindre des ennemis qu’un fusil de chasse ordinaire ne peut plus toucher. De la consommation d’endurance est également inférieur à celui d’un katana léger.

Mais l’une des meilleures raisons pour cette arme est la grande chance décapiter les adversaires. Dès que tu meurs chance de décapitation vous réussirez, quel que soit le niveau de l’adversaire et aussi indépendamment du fait que les dégâts pour un tel Fatalité suffisant du tout. Ce qui fait du monofil une arme puissante.

Cyberpunk 2077 : Comment utiliser le monofil avec une efficacité maximale

Le monofil dans « Cyberpunk 2077 » prend un moment, rechargermais il ne peut pas être simplement dans votre inventaire, vous devez l’avoir équiper, alors tenez-le dans vos mains. Par conséquent, il convient comme arme de choix lorsque vous êtes sur furtivité s’assoit et se faufile sur les adversaires. à plus tard le premier coup terres, il devrait déjà complètement chargé être.

Gardez également à l’esprit que le Monowire entre les utilisations prend un autre moment pour revenir force maximale atteindre. Heureusement, l’arme peut éliminer la plupart des ennemis de niveau bas et moyen étourdirvous donnant tout le temps nécessaire pour abattre vos ennemis avant même qu’ils ne tirent le premier coup.

Mais qu’est-ce qui fait de lui un vrai arme magique fait est le dégâts critiques, que vous pouvez atterrir avec lui. UN coup critique à la tête, au cou ou au torse fait voler la tête de la victime et le combat est terminé. De la moins de dégâts du fil mono n’a pas d’importance du tout avec ce puissant avantage.

Surtout pas parce que tu es à toi Chance de coup critique peut encore augmenter dans « Cyberpunk 2077 ». Vos combats devraient être très faciles car vous pouvez tuer des ennemis individuels instantanément tout en étourdissant les autres pour gagner du temps pour recharger l’arme. En combinaison avec la furtivité tu es la mort silencieuse à laquelle personne n’échappe.

donjon tout en développant les compétences de V Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas allouer des points infinis, il peut donc être imprudent de tout mettre dans des attributs et des compétences qui ne servent qu’au monofil. À moins, bien sûr, que vous ne le vouliez votre arme principale faire, ce qui peut le rendre incroyablement fort.

©Projet CD.

Constitution, bagarre de rue : Coup de poing, KO, implacable, implacable, morsure, guérilla

: Coup de poing, KO, implacable, implacable, morsure, guérilla Fraîcheur, furtivité : Attaque de l’ombre, Ninjutsu, De l’ombre, Retraite rapide

: Attaque de l’ombre, Ninjutsu, De l’ombre, Retraite rapide Cool, machine de combat: Calcul, Dans un état critique, Machine à tuer, Implacable, Arrêter lentement

Puisque le fil mono est considéré comme une arme contondante dans « Cyberpunk 2077 », vous l’utiliserez machine de combat exactement ce que le nom promet. poing grêle Augmente les dégâts du combo d’attaque jusqu’à 50 %, faisant de votre cible principale même les coups mal placés aucune chance a plus. Si vous êtes pris dans ces affrontements, vous êtes dans KO encore décroché.

Parce qu’avec deux points investis ici, vous obtenez votre arme 30 % de chances supplémentairespour étourdir les ennemis. Ce qui signifie essentiellement avec le Monowire que vous fauteurs de troubles n’avez plus besoin de vous inquiéter, car ils ne peuvent pas vous empêcher de fouetter tout le monde et tout de toute façon.

Est-ce que vous vous asseyez maintenant ? Machine furtive et de combat hors de la zone cool, vous êtes à peu près imparable car vous restez une ombre pour la plupart des ennemis jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Si vous êtes pris de toute façon, vous pouvez non seulement vous défendre, mais une vraie bataille héberger.

Attaque des ombres augmente vos chances d’en avoir un coup critique de 15% tant que tu te faufiles Comme vous pouvez revenir en mode furtif immédiatement après une attaque, la synergie avec le monofil ne doit pas être sous-estimée. Ce sera vraiment problématique pour vos ennemis mais merci Ninjutsu.

Si vous y avez investi, les attaques avec des armes de mêlée causent 100% de dégâts supplémentaires en se faufilant et garantir un coup critique. Ce qui en monofil signifie un décapitation garantie. Ces deux compétences vous permettent de commencer chaque bataille avec une ouverture avantageuse.

Kampfmaschine est en fait réservé aux joueurs de « Cyberpunk 2077 » qui coup sur coup chercher kill après kill et balayer le champ de bataille. Néanmoins, les utilisateurs d’un monofil profiter des effets positifsen revenant rapidement au mode furtif changer.

Mais vous devriez emporter deux autres avantages avec vous, à savoir Descendez lentementqui supprime chaque machine de combat de pile une à la fois plutôt que toutes à la fois, ainsi Dans un état critiqueaugmentant la durée de Battle Machine de 5 secondes.

©Projet CD.

Cyberpunk 2077 : mises à niveau Monowire

Dans l’ensemble, vous avez dans « Cyberpunk 2077 » trois emplacements disponible pour améliorer encore plus votre fil mono. Cependant, le premier créneau ne détermine que le type de dommage, qui reste une excellente option si vous connaissez le point faible d’un adversaire spécifique. De la dommages physiques normaux mais c’est déjà un bon choix pour à peu près n’importe quelle situation.

Vous devez remplir les deux autres emplacements comme suit :

Mod Amplificateur Sensoriel : Augmente les chances de coup critique de 10%.

: Augmente les chances de coup critique de 10%. Batterie monofil, haute capacité: Augmente les dégâts chargés de 50%.